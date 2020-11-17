Американский генерал рассказал, почему Путин вцепился в Черное море

Доминирование в Черноморском регионе – это не только вопрос президента Владимира Путина, это сущность России.

Об этом рассказал генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий сухопутных сил ВС США в Европе Бен Ходжес в интервью "Цензор.НЕТ". По его мнению, РФ стремится быть "великой державой", а это невозможно без контроля над Черным и Балтийским морями.

"Для России Черное море – это фактически пусковая площадка, которую она использует в своих целях, например, для поддержки режима Асада в Сирии или для проведения других операций на Востоке Средиземноморья. Скажем, для создания военно-морской базы в Судане. И все это россияне могут делать через свой порт в Крыму", – отметил генерал.

По его мнению, Черноморский регион стал "состязательным кубком, полем для конкуренции между западом и востоком".

"Если мы будем конкурировать одновременно в дипломатической, информационной, экономической областях, а не только сугубо военной, то такие соревнования за власть могут предотвратить большие конфликты. Мы покажем, что для нас важно развитие этого региона", – уточнил Ходжес.

Если же говорить о Черноморский ом регионе как о соревновательном кубке, тогда, по словам американского военного, Крым – наиболее важен для России из-за военных баз и доступа к морю.

"Для России – это возможность демонстрировать свою силу. Там есть больше возможностей, чем они имеют в Калининграде, который для России больше бремя. Потому что близко расположен к НАТО и Балтийскому морю, под контролем НАТО", – пояснил Ходжес.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Ходжес скептически высказался о российских миротворцах в Нагорном Карабахе. По его словам, он всегда относился недоверчиво к миротворческому контингенту РФ, поскольку они "скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию".