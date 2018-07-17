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Анастасия Рагимова
Анастасия Рагимова
Издатель People.INВсе статьи автора

Америка нам не поможет

Вчера состоялась историческая встреча Путина с Трампом. А диванные эксперты почему-то молчат, даже подискутировать в комментариях по этому поводу не с кем. Судя по итогам состоявшихся переговоров в Хельсинки полагаю, что позиции двумя сверхдержавами обозначены, но глобальные договорённости пока не достигнуты.

Новости
Украину опять обменяли на Сирию

Вообще, если разобраться во взаимоотношениях США и РФ детально, то станет ясно, что у них скорее больше общих интересов, нежели противоречий. И Украина в соблюдении этих обоюдных интересов может стать разменной монетой, но никак не самостоятельным игроком. Какие же это интересы? Китай - ни США, ни Россия не хотели бы видеть КНДР сильной ядерной державой. Сирия - бесспорно РФ хочет усилиться в этом регионе и США как бы очень даже не против влиять на Сирию через ОАЭ, Израиль и Саудовскую Аравию.

Кстати, по результатам сегодняшней встречи Трамп признал участие России в урегулировании сирийского конфликта и Путин в ответ на это ласково кивнул головой. При этом не следует забывать, что постоянные бомбежки Сирии способствуют постоянному росту цен на нефть. Иран - по Ирану сегодня была пока полная тишина, наверное ещё будут торговаться. Но что уже сейчас предельно ясно и понятно, так это то, что Иран уж очень интересен как США, так и РФ. Но у России в этом вопросе есть преимущество - сотрудничество с Ираном в военном аспекте против Сирии. При этом необходимо учитывать, что Иран геополитически влияет на Среднюю Азию, Пакистан и Индию. А это никому кроме самого Ирана невыгодно. Северный поток - 2 - сугубо экономический проект и то, что Европа в конфликте с США по данному вопросу - России лишь на руку.

И как бы США не хотели заменить приход российского газа на европейский рынок своим, все равно надо понимать, что у США нет соответствующих мощностей. Поэтому лучшее, что сейчас можно делать - это критиковать строительство трубы пока не достигнуть компромисс по продвижению американского сниженного газа. Украина - Украина - это сугубо российский интерес, наверное поэтому во время пресс-конференции в Хельсинки Трамп отмалчивался по этому вопросу, а Путин говорил о соблюдении Минских соглашений, которые для нынешней украинской власти никак не выгодны. И если Вы все ещё думаете, что Украинский вопрос обсуждался в ходе встречи Путина с Трампом, то вы просто наивные.

Новости
Трампа просто перекосило, а Путин откровенно "завис"

Сценарии развития ситуации по урегулированию конфликта на Донбассе и решения крымского вопроса ( который, наверное, уже никогда не решится) - это лишь следствие договорённостей в решении глобальных вопросов двух сверхдержав. Самое страшное, что может для нас произойти - это глобальный договорняк США и России в вопросах КНДР, Сирии, Ирана, где Украина станет уступкой в решении какого-либо из них ... Увы, надо признать, что Украина Америке стратегически совершенно не интересна, когда рядом стоят вопросы бизнеса и денег. И никакой политики тут нет, просто деньги. Просто многомиллиардный бизнес.

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Анастасия РагимоваАнастасия Рагимова
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Дональд ТрампВладимир Путин
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну и в какую страну на этот раз будут эмигрировать бандерлоги?
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