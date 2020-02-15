"Альтернативы "Минску" нет!" Порошенко в Мюнхене призвал защитить Украину

Мюнхенская конференция по безопасности – это влиятельная ежегодная площадка, где мировые лидеры обсуждают стратегию развития глобальной безопасности на следующий период. Именно поэтому так важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня, но и активно предлагать новые идеи и инициативы.

Об этом журналистам рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба партии "ЕС". Он отметил, что в рамках конференции провел много встреч.

"График встреч был достаточно насыщен. Это не просто желание охватить как можно больший круг, а это упорная и кропотливая работа по защите украинских интересов. Мюнхенская конференция по безопасности – это лучшая в мире стратегическая площадка, где озвучиваются те инициативы, те стратегии, которые будут иметь место в течение всего 20-го года", – отметил Порошенко.

Порошенко в Мюнхене призвал защитить Украину

Он напомнил, что во время своей президентской каденции именно в Мюнхене обсуждались и санкции против России, и Минские соглашения и закон о деоккупации Донбасса.

"Ежегодно Украина выходила с теми или иными стратегическими инициативами. К сожалению, в этом году мы имели по словам президента лишь тактические вещи. Иногда хаотичны, иногда противоречивы. Но для нас важно, чтобы на этих площадках мы пытались продемонстрировать единство украинской позиции. Именно поэтому мы пытались это провести в рамках двусторонних консультаций", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что отсутствие стратегических идей в команде Владимира Зеленского по завершению российской агрессии на Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет.

"Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позиций означает, что альтернативы Минске нет. Альтернативы закона о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами", – отметил Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия), а также ответил на вопросы журналистов. Он сделал громкие заявления о войне в Донбассе, выборы и президентстве. OBOZREVATEL вел прямую трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео закулисной подготовки Зеленского перед выступлением в Мюнхене.

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