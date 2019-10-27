"Были бы в НАТО и ЕС": Чорновил назвал главную ошибку Украины

Украина могла давно стать членом НАТО и "не последней страной в Евросоюзе", если бы первым президентом в 1991 году избрали не Леонида Кравчука, а Вячеслава Чорновола.

Альтернативную версию истории Украины рассказал в эфире ObozTV сын покойного Вячеслава Чорновола, известный украинский политик Тарас Чорновил.

Он предположил, что при его отце Украина вошла бы в НАТО и ЕС еще до 2000 года.

"И у нас было бы спокойное, нормальное развитие. Ну да, мы не стали бы самой первой страной. Пасли бы задних после Великобритании, Германии, Франции. Но потенциал был бы чуть больше, чем у сегодняшней Польши. А Польша – один из лидеров Евросоюза по развитию", – подчеркнул Чорновил.

Вячеслав Чорновил opinionua.com

По его убеждению, во время первого президентского срока Вячеслав Чорновил "вытащил" бы Украину из кризиса и получил шансы избраться на второй срок.

"А в то время вопросы ЕС, НАТО рассматривались весьма быстро. В России до прихода Путина кривились на возможность членства Украины в НАТО, но воспринимали это как данность. У нас был коридор возможностей до 2000 года, до прихода Путина к власти. Мы его, к сожалению, утратили. Потому что у нас были два президента, которые "туда-сюда, между капельками пройтись", – напомнил он.

Также Чорновил-младший не исключил, что современная Украина могла бы стать государством с земельным устройством как в Федеративной Республике Германия.

"Отцу эта идея нравилась. Но он ее рассматривал диаметрально противоположно тем, кто сегодня исповедует сепаратистские идеи… Говорили, что в 1991 году многих пугали, мол если бы Чорновил стал президентом, то мы бы потеряли восточную Украину. Да не потеряли бы", – заверил он.

"Вы бы видели, как он мог общаться с людьми противоположных взглядов. Когда он приезжал к ним – проблемы заканчивались. Я убежден, что и в Москве, и в Донецке, и в Кривом Роге, и в Крыму он бы очень быстро успокоил все нервы, все настроения", – поделился политик.

Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года Facebook / Taras Chornovil

OBOZREVATEL напоминает, что первым президентом независимой Украины в 1991 году стал Леонид Кравчук. Он победил в первом туре, набрав 61,59% голосов. Его главного соперника – лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола – поддержали 23,27% украинцев. В 1999 году Черновил погиб в автомобильной катастрофе при невыясненных обстоятельствах.

Вячеслав Чорновил и Леонид Кравчук opinionua.com

По мнению Тарас Чорновола, победа Кравчука на выборах была сфальсифицирована. Для этого использовались различные методы – от угроз и запугиваний до вброса голосов.

К 28-й годовщине Независимости Украины Леонид Кравчук дал эксклюзивное интервью ObozTV – посмотреть видео можно здесь.

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