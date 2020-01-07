Альтернатива "Минску": Пристайко сделал важное заявление о войне на Донбассе

Украина готова рассмотреть альтернативные Минским соглашениям варианты для урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

"Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", – рассказал Пристайко.

Дипломат отметил, что Украина не хочет превращения войны в "затяжной замороженный конфликт", однако крайне важно прекратить кровопролитие.

"Я этого не хочу, но могу это предусмотреть. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам", – пояснил он.

Вадим Пристайко ВВС

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кремле заявили, что для внесения изменений в Минские соглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому необходима совместная работа с главарями "ДНР" и "ЛНР".

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