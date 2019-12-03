"Альтер-эго": Арахамия высказался о связи с "Джокером". Видео

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично опроверг свою связь с Telegram-каналами пранкера "Джокера" и "Темного Рыцаря".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, в кулуарах Верховной Рады он даже показал журналистам свой мобильный телефон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это не я", – заверил он прессу, демонстрируя экран телефона с различными переписками.

Давид Арахамия "Главком"

Когда журналисты уточнили у него, возможно ли ведение указанных каналов с других номеров, Арахамия отреагировал с юмором. "Вы сейчас придумаете: может быть, что я под другим альтер-эго", – пошутил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Арахамия заявил, что ему удалось лично пообщаться с пранкером "Джокером" и узнать о его дальнейших планах.

Кроме того, появилась информация, что анонимные Telegram-каналы "Джокер" и "Темный Рыцарь", которые публикуют компроматы на чиновников и подробности о скандалах с депутатами от президентской партии "Слуга народа", могут принадлежать известным олигархам или самим нардепам.

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