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3 декабря • обновлено в 17:08
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"Альтер-эго": Арахамия высказался о связи с "Джокером". Видео

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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично опроверг свою связь с Telegram-каналами пранкера "Джокера" и "Темного Рыцаря".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, в кулуарах Верховной Рады он даже показал журналистам свой мобильный телефон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это не я", – заверил он прессу, демонстрируя экран телефона с различными переписками.

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Давид Арахамия

Давид Арахамия

"Главком"

Когда журналисты уточнили у него, возможно ли ведение указанных каналов с других номеров, Арахамия отреагировал с юмором. "Вы сейчас придумаете: может быть, что я под другим альтер-эго", – пошутил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Джокер Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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