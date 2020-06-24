Аллахвердиева стала на сторону "слуг" и назвала фейком разговор о "корабельной сосне": украинцы не поверили

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева заявила, что разговор коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии якобы о ней является смонтированным фейком.

Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 23 июня. Информацию об инциденте она назвала "низкокачественной грязью".

"Должна расставить все точки над "і". Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж", – написала нардеп.

Она добавила, что Арахамия и Корниенко звонили к ней "и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного". По словам Аллахвердиевой, речь шла о "потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах".

Депутат ВР добавила, что "кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов".

Скандал женщина назвала искусственным. "И что бы ни креативили оппоненты – останется на их совести", – подытожила она.

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В комментариях к посту Аллахвердиевой многие пользователи засомневались в монтаже видео.

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Канал "Политика Страны" в Telegram опубликовал фото Аллахвердиевой и Корниенко, якобы сделанное "после того как она, по свидетельству очевидцев, рассказала руководителям фракции все, что она о них думает, не стесняясь в выражениях".

Telegram-канал "Политика Страны"

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Добавим, ролик с нашумевшим обсуждением Аллахвердиевой вскоре было удалено с YouTube-канала "НикВести".

Слитое в сеть видео пропало. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео неформального общения руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, – во время которого они якобы обсуждали внешность одной из коллег по фракции Ирины Аллахвердиевой. На записи слышно, что мужчины говорили: "Баба рабочая, как корабельная сосна".

Корниенко заявил, что запись, которая многих возмутила, была смонтирована умышленно.