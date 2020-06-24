Аллахвердиева прокомментировала скандал с обсуждением ее внешности в "Слуге народа"

Карина Бондаренко Политика 06:41, 24.06.2020 Обновлено: 06:47, 24.06.2020

Народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева, которую накануне на камеру обсудили коллеги по фракции "Слуга народа", прокомментировала скандал.

Мнение по поводу разговора Давида Арахамии и Александра Корниенко о ее женских качествах она высказала изданию "Страна".

"Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала Аллахвердиева.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.

  • Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко оправдался за слитый в сеть его разговор с нардепом Давидом Арахамией.

  • Прокомментировала слитый в сеть неформальный разговор коллег и Аллахвердиева, однако в оправданиях нашлись нестыковки.

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