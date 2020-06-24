Аллахвердиева прокомментировала скандал с обсуждением ее внешности в "Слуге народа"
"Слуг народа" Давида Арахамию и Александра Корниенко "подловили" на откровенном разговоре о коллеге по фракции
В частности, они обсуждали женские качества народного депутата Ирины Аллахвердиевой
Вскоре Корниенко оправдался за слитую в сеть видеозапись, но все-таки извинился
Нардеп прокомментировала обсуждение ее внешности коллегами
Ирина Аллахвердиева прокомментировала скандал в "Слуге народа"
Народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева, которую накануне на камеру обсудили коллеги по фракции "Слуга народа", прокомментировала скандал.
Мнение по поводу разговора Давида Арахамии и Александра Корниенко о ее женских качествах она высказала изданию "Страна".
"Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала Аллахвердиева.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко оправдался за слитый в сеть его разговор с нардепом Давидом Арахамией.
Прокомментировала слитый в сеть неформальный разговор коллег и Аллахвердиева, однако в оправданиях нашлись нестыковки.