Аллахвердиева прокомментировала скандал с обсуждением ее внешности в "Слуге народа"

Народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева, которую накануне на камеру обсудили коллеги по фракции "Слуга народа", прокомментировала скандал.

Мнение по поводу разговора Давида Арахамии и Александра Корниенко о ее женских качествах она высказала изданию "Страна".

"Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала Аллахвердиева.

Как писал OBOZREVATEL ранее: