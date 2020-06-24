МоваЯзык

Топ-темы:

Аллахвердиева прокомментировала скандал с обсуждением ее внешности в "Слуге народа"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
4,7 т.

  • "Слуг народа" Давида Арахамию и Александра Корниенко "подловили" на откровенном разговоре о коллеге по фракции

  • В частности, они обсуждали женские качества народного депутата Ирины Аллахвердиевой

  • Вскоре Корниенко оправдался за слитую в сеть видеозапись, но все-таки извинился

  • Нардеп прокомментировала обсуждение ее внешности коллегами

Ирина Аллахвердиева прокомментировала скандал в 'Слуге народа'

Ирина Аллахвердиева прокомментировала скандал в "Слуге народа"

Народный депутат Украины Ирина Аллахвердиева, которую накануне на камеру обсудили коллеги по фракции "Слуга народа", прокомментировала скандал.

Мнение по поводу разговора Давида Арахамии и Александра Корниенко о ее женских качествах она высказала изданию "Страна".

"Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала Аллахвердиева.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • журналисты записали неформальное общение руководства "Слуги народа" – Давида Арахамии и Александра Корниенко, во время которого они обсуждали женские качества одной из коллег по фракции.

  • Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко оправдался за слитый в сеть его разговор с нардепом Давидом Арахамией.

  • Прокомментировала слитый в сеть неформальный разговор коллег и Аллахвердиева, однако в оправданиях нашлись нестыковки.

УкраинаПартия Слуга народаскандалыДавид АрахамияИрина АллахвердиеваАлександр Корниенко
Поделиться в Facebook
  1. /Политика