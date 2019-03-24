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Алла Ковтун
Алла Ковтун
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Ми хочемо хорошого президента, але голосуємо по-приколу

2.6тЧитать материал на украинском

Ми хочемо багату країну, але не хочемо сплачувати податки. Ми хочемо великі пенсії, але отримуємо гроші в конверті. Ми хочемо прекрасну медицину, але поступаємо у медицинські виші за гроші і платимо за гарні оцінки.

Ми хочемо хорошого президента, але голосуємо по-приколу та за найабсурдніші обіцянки популістів про 4000 долларів у місяць, чи подвійне зменшення ринкової ціни на газ.

Новости
Национальная идея Украины. Какова она?

Ми забули, закон фізики: що нічого не тільки нікуди не зникає, і ніщо нізвідки й не береться............ .......

І не хочемо думати, що після приходу популістів можемо отримати 120 гривень за долар. Це реальні розрахунки. А ми знову після криків "розіпни Його" ( традиційно ми так поступаємо з кожним із наших президентів) будемо "умивати руки".:

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Автор
Алла КовтунАлла Ковтун
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Алли Ковтун
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Вільний Степан
Вільний Степан
Коротко,і 100% точно.
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5
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Главная проблема Украины-это отсутствие понятия государственности. Дело в том, что так называемая элита, которая возглавляет Украину, которая направляла Украину, не чувствовала себя в полной мере хозяином ситуации. Главное, каким образом более выгодно либо сдать в аренду, либо продать суверенитет, все равно кому — Востоку, Западу.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Стук, не эрефовцу определять проблему. Ой, не эрефовцу. Вы свои определить возмитесь...
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Стук Кастрюль, свої проблеми ми усвідомимо (багато українців вже усвідомили) і без ваших порад - зміна свідомості то найважче - впораємося.
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3
1
Бабич Александр
Бабич Александр
Браво!!!
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