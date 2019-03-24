Ми хочемо багату країну, але не хочемо сплачувати податки. Ми хочемо великі пенсії, але отримуємо гроші в конверті. Ми хочемо прекрасну медицину, але поступаємо у медицинські виші за гроші і платимо за гарні оцінки.

Ми хочемо хорошого президента, але голосуємо по-приколу та за найабсурдніші обіцянки популістів про 4000 долларів у місяць, чи подвійне зменшення ринкової ціни на газ.

Ми забули, закон фізики: що нічого не тільки нікуди не зникає, і ніщо нізвідки й не береться............ .......

І не хочемо думати, що після приходу популістів можемо отримати 120 гривень за долар. Це реальні розрахунки. А ми знову після криків "розіпни Його" ( традиційно ми так поступаємо з кожним із наших президентів) будемо "умивати руки".:

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