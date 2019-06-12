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Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа ЦентраВсе статьи автора

Перемога за нами: Україна проти Росії у Міжнародних суда

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25 травня Трибунал ООН з морського права у Гамбурзі постановив, що Росія має звільнити 24 українських моряків і три судна, захоплені в районі Керченської протоки понад 6 місяців тому.

3-7 червня відбулися слухання у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де Україна звинуватила Росію у порушенні Конвенції ООН про недопущення фінансування тероризму та Конвенції про заборону дискримінації за расовою ознакою.

Суд в Гаазі

Суд в Гаазі

Новости
В России иллюзия победы

Із 10 червня у Міжнародному арбітражі (Постійна палата третейського суду) в Гаазі у Нідерландах триває попереднє слухання звинувачень України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і, зокрема, в Керченській протоці.

Окрім Міжнародного арбітражу українські позови проти Росії подані в усі провідні міжнародні судові інстанції: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Трибунал ООН з морського права, а також Європейський суд з прав людини.​

Висновок: так, вони дуже хочуть зняття санкцій та повернення у ПАРЕ, але не вийде. Наш МЗС та юристи працюють добре. Дяка.

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Автор
Алена БалабаАлена Балаба
Тема
Санкции против России
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Олени Балаби
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