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23 сентября • обновлено в 13:56
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Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа Центра Все статьи автора

Народ прозревает: пять обещаний "СН", взятые у большевиков

1.7т

В троллейбусе с утра бурчание про картошку по 18 гривен: "это в сентябре-то". Тихо так. А потом: "Еще сейчас и субсидии снимут".

Короче, шо-то начинают прозревать. Но медленно.

Я тут недавно покопалась и поняла, у кого зелененькие брали свои лозунги и обещания. У большевиков. Хотя те вроде как не слышали про диджитализацию и таргетизацию. Но целевым аудиториям правильно лапшу вешали - мастерски, подкрепляя все мощной "агитацией и пропагандой", которая тогда выражалась в плакатах, газетах и по радио, а сейчас перешла на всякие "Г+Г" и прочие СМИ, ботофермы и таргетированную рекламу на всех интренет-ресурсах.

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Итак, пять лозунгов, на которых зашли краснопузые и чему у них научились зеленые.

1. "Земля - крестьянам". - Нифига. Загнали в колхозы и все отобрали. Кто отказался быть загнанным - сослали, расстреляли, заморили голодом. Аналогия сегодняшнего дня - "свободный рынок земли". Чувствую, "повеселимся" отменно, если дождемся "рынка". Им же деньги нужны в худеющий без ФОПов бюджет, поэтому будут продавать по-быстрому "без шума и пыли". И дурить, дурить, дурить. - С ручной судебной системой это легче легкого.

2. "Фабрики - рабочим". - Ну да. Все забрали и "национализировали", ничего частного не осталось. В принципе, если у нас опять будут "национализировать" - как хочет Игорьвалерьевич, то все то же самое. А лозунг зеленых про "возродим производство" и "призовем инвесторов" - в такую же трубу после наездов СБУ на "Арселор". Красиво же. Или ты договариваешься и платишь, или остаешься без заводика. Как во времена Саши-стоматолога.

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3. "Вся власть - советам". Ну, кто помнит историю - в итоге в советах осталась только одна правящая партия с комсомолом и пионэрами. В принципе, как сейчас в Верховной Раде и то, что собираются сделать в местных советах на предстоящих опять внеочередных выборах. Ушлые рыги и бандиты просто позеленеют и примут "политику правящей партии". Вот так "легким движением руки" демократия превращается в авторитаризм. Думающие холодильником даже и не заметят.

4. "Хлеб - голодным". Этот лозунг советы нарушили сразу, как почувствовали власть и силу. Заморить голодом целые области и республики - пожалуйста. Все сразу становятся шелковыми и послушными - русифицируются и ходят строем, куда пошлют - хоть на расстрел, хоть в ГУЛАГ, хоть куда.

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Тут зеленые вместо хлеба использовал "снижение тарифов", хотя и цены поднялись с весны не только на картошку, но и на хлеб, и на все остальные группы продуктов при падающих вниз валютах. "Нарид" как бы понимает, что грядет большое "на...алово", но пока тихо молчит и сопит в две дырки, упрямо ожидая чудес. Кстати, тарифы только повысят - ведь местные советы подали в столицу запросы на повышение услуг теплоснабжения "в связи с большими долгами населения". Не верите? - Гуглите.

5. И последнее: "Мир - народам". Ну, как в 1918-19 гг. краснопузые "принесли мир" - не мне вам рассказывать. Чай умные. Почитаете, как утопили 1/6 часть суши в крови, оторветесь на 20 минут от "сватов" и "квартала".

Как сейчас собираются просунуть штанмайера всем нам за щеку - тоже не буду рассказывать. Еще одно большое нагребалово всех 73%. Ну и остальных - "шоб було". Только ведь "остальные" это терпеть это не будут.

Вот такой гладиолус, малята.

Писала специально максимально просто и понятно.

И вам - не хворать.

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Алена Балаба Алена Балаба
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алены Балабы
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Скреженко Иван
Скреженко Иван
Лол, в России картошка в 2.5 раза дешевле
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Что происходило в кулуарах, остается только догадываться, но надо полагать, реакция Парижа и Берлина на срыв подписания «формулы Штанмайера» в Минске была, мягко говоря, весьма нервной Лидеры двух европейских стран после согласования их советниками единой редакции, думаю, не допускали даже мысли о саботаже. Они были полностью уверены, что процесс урегулирования конфликта в Донбассе после подписания документа выходит на качественно новый уровень, с которого уже можно видеть зримые очертания грядущего мира. Демарш украинской делегации, которая мало того что отказалась подписывать формулу, так еще и выдвинула заезженные и абсолютно неприемлемые для Москвы, Донецка и Луганска требования, должен был вызвать приступ ярости в двух европейских столицах, поскольку ситуация усилиями Киева вновь была возвращена в состояние паралича. Но не прошло двух дней и Киев под давлением делает новый головокружительный вираж. По словам украинского министра иностранных дел, произошедшее в среду в Минске — это просто «техническое недоразумение». «Это не задача ни «нормандской четверки», ни МИД — это задача передана трехсторонней контактной группе. Вот как они переформулируют более точно, мы тогда получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам для того, чтобы они встречались», — объяснил он в сегодняшнем интервью. Киев, получив изрядную взбучку по дипломатическим каналам, выбросил белый флаг. Франция и Германия способны сильно усложнить жизнь новой правящей команде Украины, перекрыв ее представителям кислород на международных площадках. И это не единственный рычаг воздействия на страну, поднявшую в Минске неожиданный мятеж. Накануне в Цхинвале глава ДНР Денис Пушилин призвал европейские страны ввести экономические санкции против Украины за срыв подписания «формулы Штайнмайера» и согласования сроков развода сил у двух населенных пунктов — сел Петровское и Золотое. И это совсем не шутка. Нормандский формат буксует уже более трех лет. Более пяти лет на европейском континенте идет бессмысленная и крайне раздражающая Европу война. И вот когда появилась даже не надежда, а уверенность, что процесс удалось разблокировать, Украина вновь перегородила путь из тупика. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие неделю-две злосчастный документ будет утвержден всеми сторонами. Если киевские хлопцы опять в последний момент достанут фигу из кармана, на политической карьере Владимира Зеленского за пределами Украины можно будет ставить крест. Европейские лидеры нормандской четверки не простят украинскому коллеге малодушия и обмана. Поэтому, выбирая, кто страшнее — собственные нацисты, угрожающие Майданом, или Меркель с Макроном - правитель Украины сделал выбор в пользу последних. Со своими радикалами он еще может попытаться управиться, а вот с главами Франции и Германии ему точно совладать не удастся.
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Скреженко Иван
Скреженко Иван
Shlagov Poster, если Украина откажется выполнять Минск, то Запад введет в отношении Украины санкции
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