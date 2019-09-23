В троллейбусе с утра бурчание про картошку по 18 гривен: "это в сентябре-то". Тихо так. А потом: "Еще сейчас и субсидии снимут".

Короче, шо-то начинают прозревать. Но медленно.

Я тут недавно покопалась и поняла, у кого зелененькие брали свои лозунги и обещания. У большевиков. Хотя те вроде как не слышали про диджитализацию и таргетизацию. Но целевым аудиториям правильно лапшу вешали - мастерски, подкрепляя все мощной "агитацией и пропагандой", которая тогда выражалась в плакатах, газетах и по радио, а сейчас перешла на всякие "Г+Г" и прочие СМИ, ботофермы и таргетированную рекламу на всех интренет-ресурсах.

Итак, пять лозунгов, на которых зашли краснопузые и чему у них научились зеленые.

1. "Земля - крестьянам". - Нифига. Загнали в колхозы и все отобрали. Кто отказался быть загнанным - сослали, расстреляли, заморили голодом. Аналогия сегодняшнего дня - "свободный рынок земли". Чувствую, "повеселимся" отменно, если дождемся "рынка". Им же деньги нужны в худеющий без ФОПов бюджет, поэтому будут продавать по-быстрому "без шума и пыли". И дурить, дурить, дурить. - С ручной судебной системой это легче легкого.

2. "Фабрики - рабочим". - Ну да. Все забрали и "национализировали", ничего частного не осталось. В принципе, если у нас опять будут "национализировать" - как хочет Игорьвалерьевич, то все то же самое. А лозунг зеленых про "возродим производство" и "призовем инвесторов" - в такую же трубу после наездов СБУ на "Арселор". Красиво же. Или ты договариваешься и платишь, или остаешься без заводика. Как во времена Саши-стоматолога.

3. "Вся власть - советам". Ну, кто помнит историю - в итоге в советах осталась только одна правящая партия с комсомолом и пионэрами. В принципе, как сейчас в Верховной Раде и то, что собираются сделать в местных советах на предстоящих опять внеочередных выборах. Ушлые рыги и бандиты просто позеленеют и примут "политику правящей партии". Вот так "легким движением руки" демократия превращается в авторитаризм. Думающие холодильником даже и не заметят.

4. "Хлеб - голодным". Этот лозунг советы нарушили сразу, как почувствовали власть и силу. Заморить голодом целые области и республики - пожалуйста. Все сразу становятся шелковыми и послушными - русифицируются и ходят строем, куда пошлют - хоть на расстрел, хоть в ГУЛАГ, хоть куда.

Тут зеленые вместо хлеба использовал "снижение тарифов", хотя и цены поднялись с весны не только на картошку, но и на хлеб, и на все остальные группы продуктов при падающих вниз валютах. "Нарид" как бы понимает, что грядет большое "на...алово", но пока тихо молчит и сопит в две дырки, упрямо ожидая чудес. Кстати, тарифы только повысят - ведь местные советы подали в столицу запросы на повышение услуг теплоснабжения "в связи с большими долгами населения". Не верите? - Гуглите.

5. И последнее: "Мир - народам". Ну, как в 1918-19 гг. краснопузые "принесли мир" - не мне вам рассказывать. Чай умные. Почитаете, как утопили 1/6 часть суши в крови, оторветесь на 20 минут от "сватов" и "квартала".

Как сейчас собираются просунуть штанмайера всем нам за щеку - тоже не буду рассказывать. Еще одно большое нагребалово всех 73%. Ну и остальных - "шоб було". Только ведь "остальные" это терпеть это не будут.

Вот такой гладиолус, малята.

Писала специально максимально просто и понятно.

И вам - не хворать.

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