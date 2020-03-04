Отказ Виктории Алексейчук от участия в промежуточных выборах народного депутата на 179 округе в Харьковской области назвали "договорняком" для победы другого кандидата – бывшей главы ОГА Юлии Светличной.

Своими рассуждениями касательно внезапного решения поделился в Facebook журналиcт Юрий Бутусов.

"Это просто фарс. За 12 дней до проведения довыборов в Верховную Раду, кандидат "Слуги народа" Виктория Алексейчук добровольно снялась с выборов на 179-м округе. Кандидат правящей партии отказалась от борьбы на округе, где в июле 2019-го, каких-то 7 месяцев назад, партия взяла более 80% голосов, а кандидат-мажоритарщик Алексей Кучер набрал более 50% голосов избирателей!" –удивился он.

Алексейчук внезапно снялась в пользу Светличной: названа причина

Бутусов обратил внимание, что заявление Алексейчук – слишком показательное.

"Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это. Главное политическое слово в Украине сегодня – опыт", – написала "слуга" перед уходом.

Журналист озвучил неофициальную версию событий. Он напомнил, что единственным округом в Харьковской области, где на парламенстких выборах проиграли "слуги", стал именно тот, где Алексейчук уступила Александру Фельдману.

По словам Бутусова, кандидата там выбирали точно не люди, а якобы заместитель главы Сергей Трофимов со своим знакомым – "смотрящим" за Харьковской областью пограничником Вадимом Слюсаревым.

"Региональную политику в Харьковской области определяет Слюсарев, и ведет "слуг" тем же надежным маршрутом. Предоставление "крыши", договоренности с ОПЗЖ, главой которой стал Игорь Райнин – патрон Светличной. Весь букет", – возмутился Бутусов.

"В результате важнейшие довыборы в Раду сданы без боя. Случайно сданы или кто-то на этом здорово нагрел руки? Очень наглядная репетиция перед местными выборами в октябре – вот также как 179-й округ, будут делать выборы и по всей стране. Поэтому не удивляйтесь результатам, которые впереди", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексейчук объявила о снятии своей кандидатуры. ЦИК зарегистрировал ее отказ и снял также самовыдвиженца Александра Диденко.

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