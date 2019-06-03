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Алексей Рябчин: задайте народному депутату откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV станет народный депутат Украины Алексей Рябчин.

Во время шоу-допроса, ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Алексей Рябчин: задайте народному депутату откровенный вопрос

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Рябчиным сегодня в 17:30.

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Степанова Ира
Степанова Ира
Cпаcибо вceм тeм, кто показал мне этот чудо-сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁qzml5sr Пpосто прoйдя пpoстой oпpoс получила почти полyгoдовую заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пoка eщe eсть вoзмoжноcть=)
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