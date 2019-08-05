Коли в 2004 році Медведчук на своїх анти-ющенківських білбордах уперше поділив громадян України на три сорти, для переважної більшости людей це було чимось незрозумілим, провокативним і безумовно образливим. З якого?!.

Час поступово привчив нас ставитись до цього, як до факту. Є місцевості, які претендують на "особливий статус" і в результаті отримують, як мінімум, "особливе ставлення", а є такі, які з 1919-го і понині "мають слухатись того, кого пришлють".

Тому, коли після вступу на посаду президента Володимир Зеленський 14 червня ц. р. публічно звернувся до мешканців Львівщини за порадою щодо того, кого призначити їм "у губернатори", чи пак – головою ОДА, то це було сприйнято позитивно і з надіями, попри навіть те, що "вибір" був обмежений лише трьома заздалегідь підібраними кандидатурами. Але ж, "з народом радиться!" Ну, хоч трохи…

Несподівана пропозиція львів’янам "порадитись" стосовно особи нового очільника місцевої ОДА була сприйнята зі здивуванням, але з явним ентузіазмом!

Не так, втім сталося, як гадалося: скоро виявилось, що навіть ця "ерзац-демократія" є привілеєм небагатьох. Другою областю, в якій В.Зеленський вирішив це зробити, стала Одеська: її мешканцям запропоновано висловити свою думку на Фейсбуці аж про п’ятьох претендентів в очільники влади на обласному рівні.

Ілюстрація: Львівську гру "я раджуся з народом" президент В.Зеленський продовжив в Одеській області.

Натомість, призначення главою Луганської військово-цивільної адміністрації колишнього "регіонала" Комарницького, було здійснене попри виразні фейсбук-протести патріотично налаштованих громадян. Воно відбулося незважаючи навіть на те, що рідний син Віталія Комарницького Артем після 2014 року прийняв громадянство Російської Федерації та мешкає то в окупованому Севастопілі, то в Москві…

Щоб уявно підпасти під категорію "нові обличчя у владі" колишній ректор Луганського університету внутрішніх справ БРЕХАВ , що ніколи не був членом Партії Реґіонів; громадські активісти цю брехню ВИКРИЛИ , але одіозне призначення все рівно відбулось.

Те саме нині відбувається і з пропозицією глави президентського Офісу Андрія Богдана запровадити московську мову як офіційну (де факто – ЗАМІСТЬ української!) зокрема й у тих районах Луганської области (як-от наприклад Сватівський), де цього навіть за часів Януковича не було.

Було чимало людей, які відкрито висловлювали на фейсбуці протест проти призначення просмосковського Комарницького "губернатором" Луганщини, але президент Зеленський вирішив вдати, що не бачить і не чує голосу цих людей.

Мешканцям "вільної" Луганщини, багато хто з яких, не в приклад відомому прихильнику "возз’єднання в майбутньому Росії, України та Білорусії" Віталієві Комарницькому та обом його синам, особисто бився за її свободу у лавах славетного батальйону "Айдар", чітко вказано: на відміну від львів’ян та "одеситів", ВИ – НІХТО, і вашої думки ніхто не питатиметься. "Є люди", з якими домовились над вашими головами…

Аналогічна ситуація – на Черкащині, мешканці котрої також з великим подивом дізналися про особу свого нового "гауляйтера" з Інтернет-ЗМІ. Постає питання: до тієї "високої поваги", яку президент В.Зеленський зволив виявити до "одеситів" та львів’ян, інші області "писком не вийшли"?!.

Як і мешканці неокупованої частини Луганщини, черкащани ім’я свого майбутнього нового "губернатора" дізналися з Фейсбук-повідомлення віце-прем’єра Павла Розенка безпосередньо з засідання КМУ…

Прикарпаття, наприклад, потрапила вже в зовсім в анекдотичне становище: "забракований" львів’янами колишній директор Бурштинської теплоелектростанції ДТЕК Денис Шмигаль в результаті став… главою Івано-Франківської ОДА! Виходить, "що ві Львові – перебірки, те Станіславові в самий раз"?!!. Чи просто "ну дуже вже цінний" чимось для нового президента "кадр", котрого його земляки "незаслужено не оцінили"?..

Втім, я би не надто заздрив би двом, наразі, "особливим" регіонам. Адже "порада" на Фейсбуці стосовно трьох там чи п’яти заздалегідь підібраних претендентів – це саме ГРА "у демократію", мета якої – зняти з себе частину відповідальности за свої кадрові призначення, переклавши її на "Фейсбук-порадників", значна частина з котрих є просто фейковими "екаунтами", а не реальними людьми.

Тим часом, КОЖНА область має свій цілком леґітимний орган – Обласну Раду, депутатів котрої люди обрали по-справжньому, на таємних виборах. Чому б пропозицій щодо того, хто має очолювати ОДА, главі держави не спитати у місцевих депутатів, які реально представляють виборців так само, як і сам президент?..

Чи потрібно для цього ЗМІНЮВАТИ КОНСТИТУЦІЮ? – Абсолютно, ні!.. Потрібно просто ЗМІНИТИ ПРАКТИКУ ДІЙ, цілком у межах законних повноважень президента і Кабміну.

Але, як стало вже очевидним, НА ПРАКТИЦІ президент Зеленський до цього НЕ ГОТОВИЙ, тому що хоче, насправді, які його "попередники" монополізації всієї влади в своїх руках під прикриттям "демократії у Фйсбук" та просто не розуміє, як можна керувати країною по-іншому.

Тим часом, поділ українців на "сорти" триває і процвітає…

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