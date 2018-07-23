"Вранье!" Сын Гриценко опроверг фейк об отце

Лидер общественной организации "Автомайдан" Алексей Гриценко, сын лидера партии "Гражданская оборона", бывшего министра обороны (2005-2007 гг.) Анатолия Гриценко, показал, как оппоненты пытаются очернить его отца, распространяя фейки.

Скриншоты с очерняющими публикациями Алексей Гриценко выложил на своей странице в Facebook, опровергнув информацию из них.

"Очередная ложь об отце! Умный человек легко проверит, что в то время отец не был ни в одной партии, а "Гражданская позиция" появилась после 2010 года))) А машина у него в то время была проще моей))) Ну и конечно ватного "журналиста" начали распространять сейчас сетями оппоненты)) Это так же касается обвинений собачек Пашинского)))" – написал лидер "Автомайдана".

"А подонок Кредисов за свое еще ответит. P.S. Для тех, кто совсем в танке, то подумайте, если бы что-то было, то при Яныке давно уже бы посадили", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко, согласно последним соцопросам, лидирует по уровню доверия среди политиков, которые могут выдвинуться в президенты на ближайших выборах.