Алексей Гончаренко выигрывает выборы на округе в Одесчине: экзит-пол

Народный депутат Алексей Гончаренко побеждает на выборах в Верховную Раду по одномандатному округу №137 с центром в Подольске Одесской области. Таковы данные экзит-пола, проведенного службой "Украинский барометр".

Согласно данным опроса, Гончаренко набрал 37% и обошел представителя партии "Слуга народа" Александра Муконина, за которого проголосовали 31% избирателей. Еще один действующий депутат, владелец лопнувшего "Имэксбанка" Леонид Климов набрал всего 12%.

Отмечается, что социологи опросили 2081 человека на 40 участках округа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно экзитполам больше всего избирателей поддержали на выборах в Верховную Раду партию "Слуга народа". Кроме нее в парламент предварительно попадают еще 4 политические силы.

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