Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Алексея Чернышова на пост министра развития громад и территорий Украины.

На этом посту Чернышов заменил Дениса Шмыгаля, который в свою очередь возглавил украинское правительство.

За назначение нового Кабмина, в том числе главу Минрегионов, проголосовали 277 народных депутатов (читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке).

Что известно о новом министре:

Чернышов родился в Харькове 4 сентября 1977 года. Высшее образование он получил в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" и Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В Верховной Раде V, VI и VII созывов Чернышов был помощником-консультантом народного депутата Александра Фельдмана.

Алексей Чернышов является основателем двух инвестиционных компаний: Eastgate Development и VI2 Partners. Последняя в 2017 году приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет".

20 октября 2019 года Кабинет министров Украины утвердил Чернышова на посту руководителя Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ президент подписал через неделю, 28 октября 2019 года.

В своей декларации за 2019 год Алексей Чернышов среди прочего указал одиннадцать наручных часов, часть из которых записана на его супругу, а также 2 249 755 гривен дохода, полученного от деяльности компании VI2 Partners GmbH и 185,9 тыс. грн зарплаты по основному месту работы.

Новый министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов koda.gov.ua

Напомним, что процесс формирования нового Кабинета министров столкнулся с рядом сложностей. Так, Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались занять посты в правительстве.

Также стало известно, что предложение Ивану Плачкову занять пост главы Минфина оказалось информационным вбросом. А вот министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского заменил Вадим Гутцайт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку, стало известно 29 февраля.

Сам Гончарук заявлял, что рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опровергал.

4 марта Гончарук написал заявление о своей отставке.

По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.

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