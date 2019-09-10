Алексеев: изменения в уголовно-процессуальном законодательстве могут признать неконституционными

Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве могут быть признаны Конституционным судом Украины неконституционными, если соответствующий законопроект будет принят в предложенной редакции.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал депутат фракции "Европейская солидарность", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев, комментируя законопроект 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

"Этот законопроект, если он будет принят в целом, имеет очень много перспектив быть отменен КСУ", – сказал Алексеев.

Депутат от "ЕС" Сергей Алексеев Пресс-служба партии "Европейская солидарность"

По его мнению, законопроект должен быть рассмотрен по полной процедуре и доработанный ко второму чтению с учетом поправок народных депутатов. Именно такой подход, по его словам, должен быть в законотворческой деятельности в Верховной Раде.

"Профессиональное объединение должно анализировать законопроект, принять его в первом чтении, собрать правки ко второму чтению и тщательно проанализировать. Нельзя с такими дискуссионными нормами голосовать этот проект за основу и в целом", – сказал он.

Среди наиболее дискуссионных норм, по словам парламентария, вопрос относительно сроков рассмотрения дел в ходе предварительного следствия, отмена денежного залога для лиц, привлекающихся за совершение коррупционного преступления, может стать основанием для обращений в ЕСПЧ, если вина не будет доказана, а человек проведет в заключении длительный срок. Еще одна спорная норма, где говорится об аресте имущества третьих лиц, которые его приобрели, по мнению следствия, безосновательно или по завышенным или заниженным ценам.

"Есть норма, если лицо знало или могло знать. Что значит "могло знать"? У нас есть ст. 62 Конституции, где говорится, что обвинение не может делаться на предположениях, а "могло знать" это оценочная норма. Эта норма не конституционная", – сказал Алексеев.

Отдельно нардеп обратил внимание на норму законопроекта, которая предусматривает, что лицо не имеет права требовать, чтобы на суде зачитывали полный текст обвинительного акта. По словам народного депутата, это прямое противоречие ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права на справедливый суд.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде несколько десятков законопроектов, в том числе о необходимости внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Как писал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он предусматривает за нелегальные доходы запрещать чиновникам работать на государство и ограничивать их свободу. Соответствующий законопроект №10110-д опубликовали на сайте парламента. Так, за активы на сумму от 17 тыс. грн (тысяча необлагаемых минимумов) – до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

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