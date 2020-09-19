Разумков пообещал, что нардепы не будут покрывать Юрченко
Подозреваемый в коррупции нардеп Александр Юрченко, исключенный из фракции "Слуга народа", должен понести наказание в полной мере, если его вина будет признана судом.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что скандал с политиком не означает, что другие народные депутаты такие же.
На комментарий журналиста о том, что Юрченко "решал вопросы с хладнокровностью и невозмутимостью", Разумков ответил: "Если он виноват и не опасался, то, наверное, ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим".
Он подчеркнул, что неважно, из какой нардеп был фракции. "На самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР и как для человека: из любой фракции коррупционер – есть коррупционер", – заявил Разумков.
По словам спикера Рады, коллеги не будут защищать Юрченко. При этом политик не принимал решения сложить полномочия народного избранника.
"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях – он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", – сказал Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко отправится в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.