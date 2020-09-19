Разумков пообещал, что нардепы не будут покрывать Юрченко

Подозреваемый в коррупции нардеп Александр Юрченко, исключенный из фракции "Слуга народа", должен понести наказание в полной мере, если его вина будет признана судом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что скандал с политиком не означает, что другие народные депутаты такие же.

На комментарий журналиста о том, что Юрченко "решал вопросы с хладнокровностью и невозмутимостью", Разумков ответил: "Если он виноват и не опасался, то, наверное, ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим".

Он подчеркнул, что неважно, из какой нардеп был фракции. "На самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР и как для человека: из любой фракции коррупционер – есть коррупционер", – заявил Разумков.

По словам спикера Рады, коллеги не будут защищать Юрченко. При этом политик не принимал решения сложить полномочия народного избранника.

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях – он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL: