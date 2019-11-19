"Послушная!" Попавшая в секс-скандал замминистра нарвалась на стеб "Джокера": фото переписки

Пранкер "Джокер" опубликовал новую переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая угодила в секс-скандал с назначением в Кабинет министров.

Скриншоты появились в его Telegram-канале. "Ваш слуга пообщался с замминистра инфраструктуры – героиней секс-скандала Криворожской сходки. Ниче так. Послушная", – посмеялся "Джокер".

Так, Клитина начала оправдываться и заявлять, что ни при чем. "Джокер" в свою очередь посоветовал ей разместить пост о семье и написать, что она счастлива. "Покажу это Вове, чтобы понял, что фейк", – добавил он.

Клитина нарвалась на стеб "Джокера"

Через несколько минут чиновница так и сделала. На ее странице в Facebook появилось фото мужа и сына. "Джокер" снова подколол Клитину. "Текст же напиши", – отреагировал он.

"Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы по каким-то недоказанных сплетен", – тут же добавила она под снимком.

Скриншот

Кроме того, замахнулась Клитина и на целое министерство. Она рассказала о своих проблемах в работе с главой ведомства Владиславом Криклием и написала, что могла бы и сама справиться с отраслью.

"Я в министерстве уже 5 лет работаю. И свою должность заслужила трудом!" – добавила Клитина.

Примечательно, что в середине разговора она заподозрила, что это розыгрыш. "Точно ты мне пишешь? Тут сколько скандалов – в сеть выложат еще", – спросила она. Однако "Джокеру" удалось убедить Клитину говорить дальше.

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Клитина якобы получила должность через постель, стало известно из разговора народных депутатов от "Слуги народа" и полиции Кривого Рога. На встрече показывали фото девушки.

Как выглядит замминистра, получившая столь неоднозначную характеристику от "слуг", смотрите тут.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!