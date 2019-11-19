"Послушная!" Попавшая в секс-скандал замминистра нарвалась на стеб "Джокера": фото переписки

Пранкер "Джокер" опубликовал новую переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая угодила в секс-скандал с назначением в Кабинет министров.
Скриншоты появились в его Telegram-канале. "Ваш слуга пообщался с замминистра инфраструктуры – героиней секс-скандала Криворожской сходки. Ниче так. Послушная", – посмеялся "Джокер".
Так, Клитина начала оправдываться и заявлять, что ни при чем. "Джокер" в свою очередь посоветовал ей разместить пост о семье и написать, что она счастлива. "Покажу это Вове, чтобы понял, что фейк", – добавил он.
Клитина нарвалась на стеб "Джокера"
Через несколько минут чиновница так и сделала. На ее странице в Facebook появилось фото мужа и сына. "Джокер" снова подколол Клитину. "Текст же напиши", – отреагировал он.
"Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы по каким-то недоказанных сплетен", – тут же добавила она под снимком.
Скриншот
Кроме того, замахнулась Клитина и на целое министерство. Она рассказала о своих проблемах в работе с главой ведомства Владиславом Криклием и написала, что могла бы и сама справиться с отраслью.
"Я в министерстве уже 5 лет работаю. И свою должность заслужила трудом!" – добавила Клитина.
Примечательно, что в середине разговора она заподозрила, что это розыгрыш. "Точно ты мне пишешь? Тут сколько скандалов – в сеть выложат еще", – спросила она. Однако "Джокеру" удалось убедить Клитину говорить дальше.
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Telegram-канал "Джокер"
Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Клитина якобы получила должность через постель, стало известно из разговора народных депутатов от "Слуги народа" и полиции Кривого Рога. На встрече показывали фото девушки.
Как выглядит замминистра, получившая столь неоднозначную характеристику от "слуг", смотрите тут.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.