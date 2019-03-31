Александр Вилкул: мы донесли украинцам наши идеи и будем защищать каждый голос

Кандидат в президенты от Оппозиционного Блока Александр Вилкул поблагодарил за поддержку своих избирателей и членов команды.

"За 70 дней избирательной кампании мы смогли донести украинцам наши идеи и цели. И это уже серьезное дело. Впереди очень серьезные задачи, в т.ч. парламентские выборы. Мы продолжим нашу борьбу. А сейчас будем защищать каждый голос, отданный за мир и развитие", — цитирует политика пресс-служба.

Во-первых, он заявил о беспрецедентных нарушениях и фальсификациях на выборах: "Чего только стоят псевдоминирования избирательных участков в Днепропетровске, задержание полицией тех людей, которые были пойманы в Донецкой области на так называемой "сетке" — скупке голосов. Приходит информация об отключениях света на десятках участковых комиссий в Одессе. Эти и другие факты нарушений приходят отовсюду".

Александр Вилкул opposition.com.ua

Вторым важным фактором Вилкул отметил высокую явку избирателей. "С одной стороны, важно, что люди небезразличны к судьбе своей страны. И я благодарю всех, кто пришел и проголосовал.

Но, с другой стороны, около 10 миллионов украинцев работают за границей. При этом, в некоторых местах была аномально высокая явка. Когда власть накручивает высокий процент явки, это может быть технологией по фальсификации результатов голосования. Это работает так: власть показывает явку выше фактической для того, чтобы потом вбросить недостающие бюллетени с отметкой в пользу представителя власти".

Вилкул также подчеркнул, что на этих выборах социология превратилась в инструмент манипуляций. При проведении экзит-полов от 22% до 27% людей отказалось голосовать.

facebook.com/OleksandrVilkul

Поэтому лидер оппозиции считает, что необходимо дождаться протоколов о результатах голосования, которые заверены "мокрыми" печатями: "Впереди — ночь подсчета голосов, когда власть будет пытаться сделать все, чтобы фальсифицировать выборы". Вилкул призвал наблюдателей и членов комиссий честно выполнять работу по подсчету голосов.

И третье, Вилкул отметил, что, учитывая массовые фальсификации, "впереди у нас большие испытания и очень большие проблемы", но "мы будем бороться и будем идти вперед".

Александр Вилкул подчеркнул, что он и его команда будут продолжать бороться за мир, за сильную экономику, за высокие заработные платы, достойные пенсии и высокий уровень жизни.

"Вот это сейчас самое главное. Мы будем идти с нашей программой к людям: мир, сильная команда, высокие зарплаты, безопасность — это то, за что мы боролись, боремся и будем бороться", — сказал лидер оппозиции.

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