Каждый день нам приходится начинать с решения множества разнообразных задач: бытовых, личных, социальных, общественных. Когда мы знаем ответы на поставленные вопросы, то легко преодолеваем любые препятствия, появляется уверенность в себе. Но ведь это и понятно: мы уверенно справляемся с трудностями лишь тогда, когда обладаем соответствующими знаниями и навыками (конечно же, многое зависит ещё и от сложности самих задач).

Новости Объявить войну России

В том же случае, когда мы не уверены в своих знаниях или у нас недостаёт способностей, мы приходим за помощью к специалистам. Ну а если обстоятельства складываются не в нашу пользу и получить квалифицированную помощь не представляется возможным, тогда мы вынуждены в поиске авторитетного источника обращаться к тем, кто просто окажется рядом. Возьмите, к примеру, хотя бы ваше здоровье: советчиков всегда найдётся много, а правильный совет и адекватную помощь вы получите только лишь в том случае, если окажетесь на приёме у врача-специалиста. Выполняя его указания и следуя его рекомендациям, через некоторое время вы уже почувствуете улучшение, а там и полностью вылечитесь.

Таким образом, в какой бы жизненной ситуации вы не оказались, прежде чем принимать окончательное решение, следует хорошо подумать, взвесить все "за" и "против".

Подобного рода рассуждения могут относиться к любой жизненной ситуации не только отдельно взятого человека, а и общества в целом. Ведь мы же хорошо усвоили, что современному человеку необходимо следовать тем правилам, которые приняты за основу поведения на отдельно взятой территории: в доме, учреждении, предприятии, стране. Эти правила в одних случаях рекомендуют, а в других – обязывают их выполнять, ибо в случае их игнорирования или нарушения последуют соответствующие юридические санкции: порицания со стороны общества, штрафы, а то и уголовные наказания.

Сегодня перед некоторыми гражданами Украины на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе – предстал гамлетовский вопрос: быть или не быть. Это связано с тем, что Россия – страна-агрессор, оккупировавшая эти территории, – стремится легализовать своё право на них тем, что активно проводит "паспортизацию" украинских граждан, которые живут на этих территориях.

Для того чтобы понять происходящее сегодня, нам необходимо заглянуть в предысторию тех событий, которые покажут причинно-следственную связь – с вытекающими отсюда последствиями. Как мы понимаем, причина – это основание, предлог для каких-нибудь действий, а там, где есть действия, в свою очередь, есть и следствие.

Пять лет Украина находится в состоянии войны с Россией. Оккупированы Крым и часть территорий Донецкой и Луганской областей. После триумфального заявления Путина в Государственной Думе о том, что "Крым вернулся в родную гавань", логично заключение: путинская Россия действует по отношению к суверенному государству Украина и его народу агрессивно, враждебно и не намерена считаться с международными соглашениями и с Конституцией независимого соседнего государства.

Чтобы понять, что же происходит сейчас между Россией и Украиной, недостаточно ограничиваться лишь тем, что мы видим: тысячи убитых, десятки тысяч раненых, разрушены города и сёла, искалечены сотни тысяч человеческих судеб. Нужно понять, в чём кроется главная причина войны между Россией и Украиной.

Новости Радиация из России зацепила Крым и Донбасс

Попробуем углубиться в историю конфликта, который длится уже более трёхсот лет – начиная с 1654-го года. Именно тогда Б. Хмельницкий, чтобы сберечь независимость Украины, подписал Береславский договор с Московией. Изучая исторические события того времени, мы сможем в хронологической последовательности увидеть, как постепенно проявляется коварство соседнего государства, с каким рвением и упорством действовали Пётр Первый, Екатерина Вторая (и в дальнейшем – вся династия Романовых) с единственной патологической целью: превратить территорию Украины в Малороссию, а её жителей – в своих подданных.

Рассматривая события ХХ столетия, мы снова увидим яростное сопротивление, с каким встретились на своём пути Семён Петлюра, Михаил Грушевский, Павел Скоропадский. Несмотря на то, что их объединяло одно желание – построить независимое государство, у каждого из них были свои взгляды на "малороссийство", что в итоге ослабило их сопротивление большевистской России. В 1918 году Украина так и не состоялась как отдельное государство. И только спустя 70 лет, в 1991 году, с распадом империи под названием СССР, у Украины снова появилась возможность стать независимой страной – с закреплённой территорией, статусом, языком, культурой. (Интересно, смогли ли вы почувствовать себя гражданами независимого государства?)

Между тем, в Украине происходило активное взращивание "малороссийства": постепенно в умах людей, живших на востоке Украины – в Донецкой, Луганской, некоторых районах Харьковской и Сумской областей – появились очаги болезни, диагноз которой – "малороссийское" сознание, когда люди не видят различий между украинцем и русским. "Малороссийство" (постепенно и сначала незаметно) деморализует, а затем и парализует политическую волю, на что и сделал ставку в своих планах Путин. Начиная с 2014 года, когда всё было готово и осталось только поджечь фитиль, Крым и часть Донбасса при помощи "пятой колонны" были аннексированы Россией.

Сегодня, когда присутствие российских войск на Донбассе для всех стало очевидным, пропагандисты "русского мира" не устают изобретать всё новые и новые измышления о "притеснении русских на Украине". Уже президент страны – не Порошенко, а Зеленский, но снова мы слышим знакомую риторику: "бандеровцы и фашисты" не дают житья россиянам.

Как мы видим, война не заканчивается: как и раньше, гибнут молодые люди – надежда нашей страны, а Путин продолжает куражиться и говорить, как и в Крыму: "Наших войск на Донбассе нет". Тем не менее он не может не понимать, что ситуация меняется, и не в его пользу, ибо продолжать представлять сегодняшние военные действия на Донбассе как внутренний конфликт между украинцами, живущими в Донецке и Курахово, в Новоазовске и Мариуполе, уже бессмысленно. Ведь совершенно очевидно, что люди из оккупированных территорий свободно приезжают с украинскими паспортами на территорию Украины – к своим родственникам, учиться в университетах, работать, отдыхать или просто так – в гости и, наконец, за пенсией, чтобы потом её потратить в украинских же супермаркетах на что-то более качественное – украинского производства.

Очевидно, понимая это, российские политтехнологи не стали себя утруждать какими-то изобретениями и решили реализовать давно проверенный проект – "Малороссия". Для осуществления этой затеи им нужно было создать среду, состоящую из большинства граждан так называемых "ЛНР" и "ДНР", принявших российское гражданство. В этом случае, по существующей лжетеории Путина, у него будет полное право официально защитить граждан России от посягательств "бандеровской" Украины.

Однако неоспоримым остаётся тот факт, что Россия аннексировала Крым и, частично, территории Донбасса. Мировое сообщество, полагаясь на международное право, никогда не признает эти территории российскими даже в том случае, если Путин примет решение перенести столицу России – вместе с Кремлем – в Донецк.

Но как быть, вы спросите, тем тысячам граждан, которые остались жить на оккупированных российскими войсками землях – в Донецке, Луганске, Макеевке, Горловке, ведь это, пускай не признанные и временные, но всё же, так сказать, "республики", и население вынуждено подчиняться и принимать условия тех, кто узурпировал там власть, в противном случае для них последуют соответствующие наказания. Да, это правда.

В этом случае не лишним будет еще раз заметить, что правительство Украины никогда не отказывалось (и не откажется!) от своих территорий и обязательств перед гражданами Украины, живущими на этих территориях. В соответствии с законодательством Украины в ст. 4 Конституции Украины предусмотрено, что в стране существует единое гражданство. Основания для его приобретения и прекращения определяются законом. Кроме этого, специальный Закон Украины "О гражданстве" в ст.2 закрепляет принцип единого гражданства государства Украина, который исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц. Иными словами, Украина – унитарное государство, и получение паспорта Киевской, Одесской, Львовской или Донецкой области законом не предусмотрено. Также в законе указано, что если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признаётся только гражданином Украины. Соответственно, если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он также признается только гражданином Украины.

Нужно также различать понятия "второго" гражданства и "двойного" гражданства. Последнее предполагает существование международного договора Украины с конкретным государством, которым, соответственно, и регламентированы принципы и механизмы двойного гражданства, т.е. набор взаимных прав и обязанностей обоих государств в отношении таких граждан. Понятие "второго" гражданства не предполагает обязательство государства признавать вас гражданином двух стран одновременно, в отношениях с каждой из стран вы будете считаться гражданином только этого государства. На этом основании, учитывая сложившиеся отношения со страной-агрессором, и речи не может быть о "двойном" гражданстве.

Но всё же, коснувшись этой темы, поясним целесообразность получения "второго" гражданства в современных условиях.

Интеграционные процессы, происходящие в современном мире, затронули многие стороны жизни каждого государства, и в том числе – миграции рабочей силы. В этом случае, получив паспорт страны, в которой гражданин добровольно принял решение работать, он может рассчитывать на то, что будет обеспечен всеми социальными правами этой страны: медицинским обслуживанием, страхованием, пенсией. Существует практика, когда граждане Украины получают паспорта соседних государств – Румынии, Болгарии, Польши, Чехии.

Проводя паспортизацию населения Украины на оккупированных территориях, Россия стремится своими действиями закрепить свои права на эти территории. Но, как было сказано выше, это является ничем иным, как ещё одним коварным актом агрессии против суверенного государства. Кроме того, в соответствии со ст. 19 Закона Украины "О гражданстве Украины", предусмотрено, что гражданин, получивший паспорт другой страны, утрачивает гражданство Украины. Поэтому тем украинцам, кто оказался на оккупированных территориях, прежде, чем совершать действия, противоречащие украинскому законодательству, следует хорошо подумать, чтобы потом не иметь проблемы с законом, т.к. в ст. 258-3 Криминального кодекса Украины "Пособничество террористической организации" за получение паспорта государства-агрессора предусмотрено уголовное наказание.

С 11 июня 2017 года официально вступил в силу закон о предоставлении гражданам Украины безвизового въезда в 100 стран шенгенской зоны: с туристическими целями – до 90 дней, а с биометрическими паспортами – до 180 дней.

Что же касается "двойного" гражданства, то в Украине, как мы уже говорили, оно запрещено законом. Исходя из мировой практики, чтобы гражданин имел право на получение второго и более гражданств, такой статус возможен у граждан тех стран, между которыми заключён договор о двойном гражданстве, то есть о взаимном признании обоих гражданств, при этом каждая из сторон имеет право требовать от гражданина выполнения его обязательств.

В мире не много стран, которые подписали между собой подобные договоры. Как правило, это бывшие метрополии и их колонии. Например, Великобритания имеет такой договор с Канадой, Индией, Австралией и другими, Франция – с Канадой, Португалия – с Бразилией, Испания – с рядом стран Латинской Америки.

Из этого следует, что выдача российских паспортов на оккупированных территориях Украины – грубейший и противозаконный акт российской агрессии, направленный на подрыв суверенитета независимого государства Украина, а украинские граждане, принявшие гражданство России, нарушают закон Украины и тем самым подвергают себя опасности быть привлечёнными к уголовной ответственности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!