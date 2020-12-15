Турчинов: реваншисты формируют повестку дня для силовых структур

Сегодня реваншисты формируют повестку дня, в частности, для силовых структур.

Об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, комментируя то, что ГБР выдвинуло Татьяне Черновол официальное обвинение в якобы совершении умышленного убийства во время кровавого противостояния защитников Майдана и силовых структур 18 февраля 2014 года.

По словам Турчинова, попытка очернить героев, превратив их в преступников, а отбросов и реальных убийц лишить ответственности – это и есть признаки реваншистской антиукраинской власти.

"Обвинения Татьяны Черновол в умышленном убийстве – это вызов, который подконтрольные "зеленой" власти силовые структуры бросают всем, кто защищал свободу и независимость нашей страны на Майдане", – сказал он.

Турчинов отметил, что 18 февраля 2014 года во время бойни в Мариинском парке и на Институтской, ночного штурма Майдана, "который был осуществлен с беспрецедентной жестокостью с задействованием всех имеющихся у власти силовых подразделений, от рук силовиков и нанятого властью криминалитета погибло 35 активистов, около тысячи получили тяжелые ранения".

"Еще большие мы понесли потери, когда 20 февраля "Беркут" фактически в упор расстреливал героев Небесной Сотни", – отметил он, добавив, что одновременно преступников, которые зверски убивали майдановцев, освободили из зала суда и дали им возможность уехать в Россию, "а Татьяну Черновол, которая была с нами на Майдане с первого до последнего дня, не прячась за чужими спинами во время кровавого противостояния, которую зверски избили наемники тогдашней власти, обвиняют в умышленном убийстве".

Руководитель Центрального штаба ЕС подчеркнул, что реванш, который происходит сегодня, является частью сдачи национальных интересов, "что по замыслу Москвы и ее ставленников на Банковой должен обеспечить возврат в орбиту российской империи".

"Это вызов для всех, кто был на Майдане, для всех, кто защищал страну на поле боя", – сказал Турчинов, резюмировав, что, защищая Татьяну Черновол, активисты защищают Революцию Достоинства и путь, по которому пошла наша страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол подозрение в якобы убийстве на Майдане. Она обнародовала копии врученных ей документов на личной странице в Facebook.