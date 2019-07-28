Більшу частину життя я прожив із відчуттям, що в мене немає ворогів. Але все тече, все змінюється. На певному етапі ворог таки завівся - як в будинку заводиться пацюк.

Яке дивне відчуття - знати, що він десь там є. Наймає когось, щоб винюхували і розпитували. Платить немалі гроші за "відрядження" і "розміщення матеріалів", за ботів і тролів. Шле в МЗС "журналістські запити" з фальшивих імейлів. Ховається за псевдонімами, маніпулює.

Те, що посольство раз на десять років купляє протокольне авто вартістю 51 тисячу євро - це не сенсація, а інструкція. Щодо кількості та якості культурних та іміджевих заходів у Відні - з нами мало хто зрівняється. Щодо активності в медіа та у політичному діалозі - теж. Щодо допомоги дітям героїв - теж. Можливо, саме в цьому і проблема? Чи Грем Філіпс саме під моїм парканом стрибає через те, що я "неефективний"?

Я чесно не знаю, хто замовник. Кажуть, дивись кому вигідно. По ідеї, вигідно і одній північній державі, і деяким "групам впливу".

Підсумок такий: якщо хтось гнилий витрачає гроші, аби мене позбутися - значить, я на вірній стороні і чогось все ж таки вартий.

Дякую всім, хто підтримав.

Збираємося у відпустку, але будемо на зв’язку.

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