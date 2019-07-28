Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Александр Щерба
Александр Щерба
Посол Украины в Республике Австрия Все статьи автора

Якщо витрачають гроші, аби мене позбутися - значить я на вірній стороні

516 Читать материал на украинском

Більшу частину життя я прожив із відчуттям, що в мене немає ворогів. Але все тече, все змінюється. На певному етапі ворог таки завівся - як в будинку заводиться пацюк.

Яке дивне відчуття - знати, що він десь там є. Наймає когось, щоб винюхували і розпитували. Платить немалі гроші за "відрядження" і "розміщення матеріалів", за ботів і тролів. Шле в МЗС "журналістські запити" з фальшивих імейлів. Ховається за псевдонімами, маніпулює.

Те, що посольство раз на десять років купляє протокольне авто вартістю 51 тисячу євро - це не сенсація, а інструкція. Щодо кількості та якості культурних та іміджевих заходів у Відні - з нами мало хто зрівняється. Щодо активності в медіа та у політичному діалозі - теж. Щодо допомоги дітям героїв - теж. Можливо, саме в цьому і проблема? Чи Грем Філіпс саме під моїм парканом стрибає через те, що я "неефективний"?

Я чесно не знаю, хто замовник. Кажуть, дивись кому вигідно. По ідеї, вигідно і одній північній державі, і деяким "групам впливу".

Підсумок такий: якщо хтось гнилий витрачає гроші, аби мене позбутися - значить, я на вірній стороні і чогось все ж таки вартий.

Дякую всім, хто підтримав.

Збираємося у відпустку, але будемо на зв’язку.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Щерба Александр Щерба
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олександра Щерби
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel