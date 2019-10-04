Согласие украинской переговорной стороны на формулировку бывшего министра иностранных дел Германии Штайнмайера вызвала бурную реакцию.

Многие заговорили о "зраде национальных интересов". Однако напомню, что запрос большинства украинского общества во время недавних выборов президента и парламента был именно на разрешение ситуации с оккупированными Донбассом и Крымом. Правда одна политическая сила шла на выборы под лозунгом "нам нужен мир", но большинство избирателей сразу увидело подвох – ведь мира можно достичь и на пораженческих позициях. Поэтому сразу внесу ясность - Украине нужно не достичь мира, а провести мирную реинтеграцию временно оккупированных территорий. Это значит добиться мира и возвращения утраченных территорий.

При этом нужно понимать, что Минские соглашения только в общих чертах прописывают условия возвращения оккупированного Донбасса, и это далеко не детальный план. Поэтому по ряду вопросов существуют довольно широкие трактовки. Первым шагом в разрешении ситуации на оккупированном Донбассе новая президентская администрация увидела в интенсификации Минского процесса и реализации пунктов Минского соглашения. Но для проведения встречи на высшем уровне в Нормандском формате Москва выставила условие : принятия сторонами формулы Штайнмайера, которая конкретизирует единственный пункт Минского соглашения касательно предоставления статуса временно оккупированным территориям, и не его смысл, а временные рамки введения. Согласовав эту формулировку, украинская сторона убрала препятствие в созыве саммита.

Итак, формулировка определяет временные рамки введения особого статуса, но никак не его содержание, которым будет заниматься Верховная Рада, подготавливая соответствующий закон Украины. Она открывает возможность проведения встречи на высшем уровне, но никак не есть формулой возвращения Донбасса. Об этом еще нужно договариваться. Однако ряд политических сил, которые вообще выступают против Минских соглашений уже провозгласили формулу Штайнмайера "зрадой". Ну, проще говоря, для них любое решение в рамках Минских соглашений есть "зрадой", потому что они в принципе против мирной реинтеграции. У них вместо этого предложение проведения военной освободительной операции, которая может иметь катастрофические результаты для нашей страны, так как РФ в десять раз мощнее Украины. Есть еще одна группа недовольных, которая считает благом для Украины отказаться от оккупированных территорий, так как они "токсичны" и могут разнести заразу по всей стране. Выгодна ли такая позиция Кремлю – еще как. Украина сама отказывается от оккупированных территорий, тогда и проблем никаких нет, да и санкции нужно снимать, так как все нелогично. И наконец, третья группа – те, кто имитировал выполнение Минских соглашений, не решая вопрос в принципе. В такой ситуации кто-то наживался на войне, часто прикрываясь патриотизмом, а кто-то считал затянувшуюся паузу просто выгодной для Украины, не понимая или наоборот желая, чтобы ситуация в такой способ скатывалась к "замороженному конфликту".

Что сейчас очевидно, так это то, что президент хочет начать предметное обсуждение темы возвращения Донбасса на международном уровне и внутри страны. Понятно, что в процессе обсуждения возникнут ряд вопросов, которые будут требовать детализации, но это и есть путь нахождения решений и по нему нужно двигаться.

Интересно, что во время многих эфиров даже разведение войск называли "зрадой", а это второй пункт Минских соглашений, без реализации которого приступить к мирной реинтеграции вообще невозможно. Так вот, напомню, что при некоторой размытости ряда пунктов Минских соглашений, пункт 6 четко сформулирован: "Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день отвода". Так что можем ждать позитивных вестей уже в ближайшее время.

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