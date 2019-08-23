Советы некоторых политиков и экспертов о целесообразности имитации выполнения Украиной Минских соглашений, которые якобы не отвечают национальным интересам, сегодня принесли свои горькие плоды.

Президенты США и Франции уже стали обсуждать возможность возвращения России на заседание "большой семерки" в 2020 году. А Москву, как известно, оттуда "попросили" за действия связанные с аннексией Крыма и розвязание вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомню, что Минск-1 подписывался после Иловайской трагедии, а Минск-2 во время боев под Дебальцево. Результаты этих двух сражений известны, но Украина получила документ об урегулировании ситуации на Донбассе, который имеет ряд схожих составляющих, что и Эрдутское соглашение, которое решало вопросы мирной реинтеграции части временно оккупированной территории Хорватии. Эрдутское соглашение с сербской стороной Загреб подписывал после побед в военно-стратегических операциях "Молния" и "Буря", которые помогли освободить 90% временно оккупированных территорий. После этого, по настоянию президента РХ Ф.Туджмана, Хорватия пошла на мирную реинтеграцию оставшейся временно оккупированной территории, потому что она была пограничной с Сербией и в восемь раз более населенной, в отличии, чем территории, освобожденные военным путем. В Эрдутском документе были заложены три классических пункта, которые всегда присутствуют в мирных соглашениях аналогического характера. Первое – проведение общей амнистии, второе – проведение местных выборов на временно неподконтрольных правительству территориях, и наконец, третье – предоставление особого статуса.

Абсолютно обще практикуемые и внятные требования, которые хорватская сторона приняла к выполнению, что обеспечило в будущем ее вступление в ЕС и НАТО.

Теперь вернемся к Украине. Огромное количество экспертов, кочующих по разным программам различных телеканалов, дающих советы от регулирования цен на коммунальные услуги до условий разрешения военных конфликтов, аналитиков, пишущих о путях возрождения экономики и рецептах борьбы с вооруженной агрессией, стали бить "тревогу" о предательском характере Минских соглашений. По их мнению, как можно давать всеобщую амнистию на временно оккупированных территориях, если там большинство людей нужно судить; как можно проводить местные выборы, если их не контролирует украинская власть; как можно давать особый статус, если это путь к развалу Украины.

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Так вот, еще раз напоминаю, что Хорватия давала боевикам три всеобщих амнистии, считая это инструментом давления на сепаратистов, так как каждый из них каждодневно раздумывал о своем будущем. Если ты не совершал военных преступлений, то Хорватское государство тебя прощает во имя будущего восстановления доверия между гражданами.

Местные выборы на временно неподконтрольных правительству территориях были проведены без контроля официального Загреба, но согласно хорватскому законодательству. Весь избирательный процесс контролировался прибывшей Международной переходной администрацией и контингентом сил ООН по поддержанию мира. Что касается особого статуса этих территорий, то Загреб их освободил от большинства налогов с целью привлечения инвесторов, внутренних и иностранных, для восстановления разрушенного войной хозяйства – это по своей инициативе. А вот согласно Эрдутского соглашения - был создан отдельный совет общин (районов), где местные сербы были в большинстве, который обсуждал интересуемые на местном уровне вопросы. Кроме того, все сотрудники милиции сепаратистов, которые не совершили военных преступлений и пожелали трудиться на благо хорватского государства, были постепенно интегрированы в органы внутренних дел РХ. Это касалось и ряда сотрудников органов правосудия.

К сожалению, официальные власти Украины в последние четыре-пять лет по совету упомянутых мною экспертов и аналитиков не спешили имплементировать Минские соглашения, так как не спешила и другая сторона. Но ведь территории Донбасса, захваченные сепаратистами и Москвой, есть составляющей Украинского государства, а длительное отсутствие контроля над ними только ослабляет Украину. Кремль почувствовал, что Киев постоянно берет паузу в выполнении решений Минска и стал огульно обвинять Украину в игнорировании Минских соглашений. Москва стала на всех политических и дипломатических уровнях утверждать, что Киев хочет только реализации политики санкций по отношению к России, а сам сознательно тормозит Минский процесс. У наших союзников стали закрадываться сомнения, а результат встречи президентов США и Франции тому подтверждение. Поэтому, сейчас у украинской стороны есть отличная возможность на предстоящем саммите в Нормандском формате продемонстрировать не только приверженность к Минску, но и начать процесс имплементации его положений, имея возможность полностью координировать действия президентской администрации, новоизбранного парламента и будущего правительства. Нужно отмести навязываемый Москвой через своих представителей в Украине план автономизации Донбасса, который преподносится как единственно возможное мирное решение, а на самом деле убийственное для будущего Украины, и используя международную практику решения конфликтов через задействование механизма Международной переходной администрации и сил по поддержанию мира, добиться решения Совета Безопасности о направлении миссии ООН на Донбасс для имплементации всех пунктов Минских соглашений.

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Кроме того, избегание в последние пять лет официальным Киевом международного обсуждения путей физического возвращения Украине Крыма (а не просто декларирования, что Крым – Украина), было тоже пагубным, так как у наших партнеров создавалась иллюзия, что Украина где-то смирилась с потерей полуострова. Поэтому пришло время инициировать этот вопрос в рамках имплементации пункта 6 Будапештского меморандума. А вот если Москва откажется от международного или двустороннего обсуждения этой проблемы – первой аннексии после Второй мировой войны, тогда логично выступить перед странами "Большой семерки": как можно возвращать в "Большую семерку" государство – нарушитель мирового правопорядка, что отказывается даже от обсуждения вопросов восстановления территориальной целостности Украины, которой она страна-гарант.

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