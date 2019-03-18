Пять лет назад, практически в день 60-и летия вхождения Крыма в состав Украины, Кремль начал спецоперацию по отторжению полуострова от территории нашего государства.

Это был акт неприкрытой агрессии. Страна-оккупант нарушила более десятка международных конвенций и свыше 200 двусторонних документов с Украиной, где признавалась ее территориальная целостность. Кремль совершил нападение с одновременным проведением псевдо референдума, организовав его за 18 дней на штыках спецназа, при этом ультимативно потребовав от Киева признать захват полуострова, если Украина вообще хочет существовать как независимая страна.

Принятые РФ от Украины, согласно Будапештскому меморандума в 1994 году, ядерные ракеты и боезаряды сейчас стали настоящей угрозой для всей Европы. Из Москвы, время от времени, то и дело сыпятся угрозы об испепелении всех, кто захочет противоречить России. Такого не было даже в худшие времена СССР. Нельзя сказать, что это серьезно воспринимается, но агрессивность и политическое безрассудство настораживает. Москва прикидывается в своем сумасшествии относительно готовности военной защиты Крыма вплоть до применения ядерного оружия. Но военный вариант реинтеграции полуострова никогда и не рассматривался. При этом окружение Путина демонстрирует, что не собирается не то чтобы переговаривать, но и даже слушать о возвращении полуострова законному владельцу, так что нечего Украине мечтать о торжестве международного права.

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Но давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Санкционный механизм относительно оккупации Крыма действует, РФ потеряла от санкций 6% ВВП плюс 4% из-за падения цен на энергоносители. Пять лет в Крым никто из серьезных международных политиков и бизнесменов не приезжает. Средний уровень жизнь крымчан уже стал ниже, чем вначале 2014 г., то есть до оккупации. Это было бы очевиднее, если бы Россия не развязала войну на Донбассе, что стоит украинским гражданам очень дорого – 55 млрд. дол. США убытков, а это серьезно отразилось на нашем жизненном уровне.

Вместе с тем, становится ясно, что политики непризнания международным сообществом оккупированного Крыма территорией РФ и введенных определенных антироссийских санкций по этому вопросу уже недостаточно. Наверное подходит время для постановки главного вопроса для обсуждения : рассмотрение странами-гарантами территориальной целостности Украины темы восстановления территориальной целостности нашей страны путем возвращения Крымского полуострова его законному владельцу – Украинскому государству. За гарантии своей территориальной целостности, в первой половине 90-х гг. мы отдали третий в мире ядерный потенциал. Невиданный в то время жест доброй воли украинского народа.

Вместе с тем, в последнее время у нас некоторые политики стали понемногу забывать о необходимости решения вопроса Крыма, а точнее говоря, его возврата Украине. Кто-то очень пессимистично относится к этой теме, и как результат – ее обсуждение в информационном и общественно-политическом пространстве нашего государства стало занимать очень маленькую часть. Кажется, кремлевские пропагандисты умело посеяли уныние в части украинского политикума, мол, зачем заниматься темой, решения которой нет. Однако откладывание рассмотрения вопроса возвращения Крыма может восприниматься как отказ от необходимости защиты национальных интересов и территориальной целостности. И речь идет вовсе не о псевдо патриотизме или о неуемной инициативе слабо ведающих людей. Понятно, что можно калькулировать о получении дополнительных политических очков, а если затронуть эту тему, они, как бы, не совсем просматриваются. По этой логике лучше отложить тему Крыма до лучших времен. Но, на самом деле, возврат Крыма есть вопрос выживания соборной Украинской державы. С пассивностью в этом вопросе можно потерять еще много национальных территорий. Поверьте, Москва ожидает своего момента и к этому надо быть готовым всегда. У нас кто-то несколько ошибочно ждет, мол, РФ скоро развалится и все как бы само собой решиться. Тут и тужиться не надо. Только надо помнить, что Кремль тоже ждет, что Украина развалится, и половину ее территории можно будет без особого труда припаять к Великой России. Поэтому нужно быть реалистом – Крым сам по себе не вернется. Здесь нужна кропотливая каждодневная работа с международными партнерами, потому что попытка аннексии полуострова РФ не есть украинско-российский двухсторонний вопрос. Это проблема европейского и мирового масштаба, и решить ее можно и нужно только с привлечением главных международных актеров – самых влиятельных стран мира.

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