Главная Новости
3 октября • обновлено в 12:46
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Украину может ждать большая победа над Путиным

3.2т

Так называемая подписанная сторонами "формула Штайнмайера" – это пока всего лишь очередная бумага в длинном списке макулатуры, которая сопровождает не имеющий к этой макулатуре никакого отношения реальный военный конфликт между Украиной и людоедами. Проблема не в самом этом документе, а в том, будет ли он реализован в том порядке, которого вот уже пять лет требует Кремль. Если "стопроцентная" Верховная Рада Владимира Зеленского сейчас примет закон о реализации этой "формулы" и затем воплотит его в жизнь, то это станет самой крупной катастрофой для "постмайданной" Украины.

Однако может случиться, что "формула" так и останется пустышкой: Рада не примет закон, и никаких выборов под дулами российских автоматов не будет – именно так, как пообещал Зеленский. В этом случае Кремль сохранит "лицо", получив возможность рассказать по НТВ о "победе" Путина, а Киев сможет вернуть очередную группу пленных. Второй вариант вполне возможен, учитывая, что весь минский процесс с самого начала вообще является фикцией: российские вурдалаки остановились на линии разграничения не из-за какого-то там Минска-2, а просто потому, что украинские войска научились оказывать им эффективное сопротивление.

А раз Минск-2 – декорация, необходимая лишь для сохранения санкций против России, то почему какая-то там очередная "формула" обязательно должна получить хоть какое-то воплощение? "Вам хочется песен – их есть у меня". Пожать руку кремлевской кикиморе? Пожалуйста. Все ради возвращения украинцев из российской тюрьмы.

Новости
"Россияне ухватились мертвой хваткой": готов ли Путин вернуть Донбасс Украине

Вот только нет никакой уверенности в том, что Зеленский действительно сможет выполнить обещание не проводить выборов до вывода российских войск и передачи Киеву границы. Ведь что на самом деле всех нас настораживает в этой формуле, на подписание которой согласились украинские власти? А то, что совершенно непонятно, зачем вообще нужна эта "формула", когда есть Минск-2. Пусть кривой и косой, пусть декоративный – однако, во всяком случае, Кремлю там поставлены четкие условия для реализации электоральных процедур на Донбассе: вывод войск и возращение границы ее владельцу.

Зато "формула", как теперь выясняется, не содержит вообще никаких условий для проведения выборов: она просто констатирует необходимость их осуществления! Из заявлений Зеленского следует, что, по сути, "формула" подписана исключительно ради возможности обменять "символ" на живых людей – как это недавно произошло с Цемахом, которого поменяли на десятки украинцев. Такова трактовка Киева. А трактовка Кремля, надо полагать, будет совершенно иной: Путин теперь будет напоминать о существовании этой "формулы" Зеленскому и европейским партнерам при каждом удобном случае, включая предстоящую нормандскую встречу. Той самой, в которой Зеленский почему-то нуждается настолько, что решил подписать откровенно капитуляционный документ.

Новости
Путин обиделся на Европу, но "формула Штайнмайера" его утешила

Зачем же, спросит затем Путин, нам Минск-2, когда есть подписанная Киевом "формула" под авторством того самого человека, который в 2008 году предлагал впихнуть в грузинское тело полностью контролируемую Россией милитаризованную Абхазию с "особым статусом"? И я совсем не уверен, что мечтающий о "диалоге" с Путиным Макрон и уходящая на пенсию Меркель откажутся от такого соблазнительного предложения – надавить на Зеленского с тем, чтобы он реализовал "формулу" вне связи с Минском-2. Берлину, Парижу и Европе в целом совершенно безразлично, на каких условиях наступит мир в Украине.

Им главное – чтобы "перестали стрелять". А будет ли после этого существовать украинское государство или вместо него на карте мира появится Киевская область Российской Федерации – для Брюсселя с его ворохом проблем это вопрос десятый.

Таким образом, "формула" – это для Москвы всего лишь хитрый способ обойти препоны минских соглашений. Подписав этот документ, Зеленский ступил на зыбкую почву. Решив играть с шулером, который опытнее его на порядки, он пошел на крупную символическую уступку в надежде на будущие преференции. С другой стороны, шулер на то и шулер, что у него не столько хороши карты, сколько навыки создания хорошей мины при плохой игре.

Иногда – когда оппонент пасует – это срабатывает. Именно на такой блеф Путин как раз всегда рассчитывал, потому что никаких реальных геополитических инструментов у него на самом деле нет. Победить Кремль в этой игре можно только в двух случаях – если ты профессионал, умеющий ловить оппонента за руку, или если ты вообще отказываешься играть. Готов ли Зеленский к игре в высшей лиге, если он даже толком не знает о таком нюансе, как принципиальное отсутствие конфиденциальности в переговорах с иностранным лидером – большой вопрос.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости России Формула Штайнмайера
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
9
Смешно
4
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свидомый закомплексованный бред сивого мерина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Какой же этот узкоглазый украинец Кушнарь таки дурак...:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
И какую большую победу это идиот видит?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel