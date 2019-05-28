Консильери Дональда Трампа Руди Джулиани нужно благодарить за честность: в своем интервью изданию Цензор.НЕТ личный адвокат американского президента наконец-то объяснил нам приоритеты требований к новой украинской администрации. Как выяснилось, в первую очередь Джулиани – а значит, и Трамп – хотел бы получить от Киева помощь в американской электоральной гонке. Именно поэтому Джулиани не уставал подчеркивать, что Зеленский должен форсировать расследование "коррупции" Джо Байдена и его близких.

Джулиани критикует близкого к Игорю Коломойского Андрея Богдана, требует от Зеленского избавиться от влияния олигарха и расправиться с коррупцией. Тем не менее, в искренности адвоката Трампа нас заставляет усомниться один важный момент: в списке претензий – "люди Сороса" в украинской власти. Вспоминаются вбросы протрамповского окружения по поводу "финансирования" Соросом колонн мигрантов и общая кампания дезинформации против мецената. Гнилой правопопулистский запашок ни с чем не спутаешь.

Дональд Трамп и Рудольф Джулиани Газета.Ру

Отсюда следует, что нынешнего главу Белого дома волнует не столько украинская коррупция, сколько его личный результат на президентских выборах в 2020 году, которые он имеет высокие шансы проиграть. Соответственно, все, что нужно "коммерсанту" Трампу от Зеленского – это чтобы Зеленский вмешался в американские выборы на стороне Трампа так, как это сделала Россия три года назад. Отличие только в том, что Путин сделал это по собственной инициативе, тогда как Зеленского к этому буквально толкают, вынуждая заключить "сделку" – лояльность Белого дома в обмен на расследование "дела Байдена".

Трамп любит повторять, что украинские союзники ненавистных ему демократов пытались играть на стороне Хиллари Клинтон в 2016 году, разоблачив коррупционную связь Пола Манафорта с беглым экс-президентом Виктором Януковичем. Однако разница между делами Манафорта и Бадена не только в том, что американский суд своим приговором косвенно подтвердил правомерность украинского следствия по делу экс-главы штаба Трампа. Дело еще и в том, что ни Барак Обама, ни Клинтон не просили Киев в 2016 году возбудить дело против Манафорта с целью помочь победить Трампа в президентской гонке.

Тем более ни Обама, ни Клинтон не выдвигали проведение этого расследования в качестве условия для того, чтобы Киев и далее мог получать поддержку со стороны Вашингтона. Выдвигать подобные требования к стране, являющейся жертвой агрессии – это немыслимый цинизм, особенно если цинизм исходит от сверхдержавы, несущей обязанности по сохранению современного миропорядка.

Трамп, однако, не стесняется использовать гигантский ресурс Соединенных Штатов в качестве инструмента довольно мелочных сделок, ведь ценностей для него не существует, как не существует и международного порядка, гарантом которого выступают США. Трамп – человек без комплексов, который привык прямо излагать свои запросы на переговорах по заключении сделки: нет поддержки на выборах, нет двухпроцентных затрат ВВП на НАТО, нет лизоблюдства в духе "Форт Трамп" (именно такое название предложили в Польше для будущей американской военной базы) – не будет ни военных баз, ни защиты от агрессора, ни оборонной поддержки. В чем-то тактика Трампа вполне оправдана, когда речь идет, например, о "Северном потоке - 2" и Huawei, которые стратегически угрожают самым основам западной политической системы (хотя лично Трампа здесь, по всей видимости, интересует главным образом экономический аспект).

Новости Зеленский начинает напоминать Путина

Однако когда такие требования озвучиваются в ультимативной форме в отношении конкретных расследований по конкретным лицам, которые являются политическими оппонентами Трампа, а не врагами Соединенных Штатов и всего евроатлантического сообщества, то здесь впору говорить о тенденциозности, а не заботе о верховенстве права – понятии, которого для Трампа, опять же, просто не существует.

Таким образом, Зеленскому предстоит решить, по какому пути идти: полностью игнорировать сигналы из Вашингтона, либо выполнить все его требования, либо ограничиться чем-то одним – избавиться только от одной из сил, которые вызывают неприязнь в Вашингтоне. И, если бы такой силой стал Коломойский и его приближенные, сторонники европейского проекта в Украине и их западные союзники вздохнули бы с облегчением, ведь это стало бы сигналом преемственности курса Петра Порошенко и хоть как-то снизило бы накал раздора между симпатизантами и противниками Зеленского. Проблема в следующем: есть большие опасения, что Зеленский решит инициировать кампанию против Джо Байдена, не рискнув при этом атаковать Игоря Коломойского.

Владимир Зеленский

Причина проста. Даже если допустить, что между Зеленским и Коломойским нет тех тесных связей, которые им часто приписывают, очевидно, что Зеленский имеет куда больше оснований опасаться Коломойского, чем Трампа и чем даже Путина. И не только потому, что Коломойский, в отличие от политически незрелого Зеленского – опытный комбинатор-миллиардер, но и, прежде всего, потому, что у украинского олигарха на руках огромный козырь – контроль над информационным пространством. Контроль, который способен обеспечить Зеленскому не только стремительную ошеломляющую победу на выборах, но и не менее стремительное бесславное низвержение через серию медийных атак: не следует забывать, что манипуляция избирателем Зеленского работает "в обе стороны".

Заметьте: я здесь даже не пытаюсь обсуждать большое количество предположений о том, что между Зеленским и Коломойским существует самый элементарный сговор по вопросам, направленным на получение власти над Украиной.

А теперь представим себе, что Зеленский поддастся давлению Трампа, атаковав Байдена, и в то же время останется "нейтрален" Коломойскому, сохранив Богдана во главе президентской администрации. Последствия будут удручающими. Во-первых, присутствие Коломойского в украинской политике – само по себе огромная угроза для европейского проекта Украины. Достаточно посмотреть на недавние антизападные выпады олигарха, в которых он предлагает выбрать дефолт вместо сотрудничества с зарубежными кредиторами – очевидно, с тем, чтобы затем скупить подешевевшие украинские активы.

Во-вторых, в случае весьма вероятной победы в 2020 году Джо Байдена – который, согласно опросам, уже сейчас опережает Трампа на шесть процентов – Зеленскому вряд ли будет комфортно налаживать связи с новой американской администрацией. Наконец, Зеленский потеряет уважение со стороны западных лидеров, ведь в таком случае всем станет ясно, что президент слаб: он не в состоянии избавиться от олигархического окружения и в то же время легко поддается на шантаж Трампа, возбуждая политически мотивированные юридические разбирательства по сиюминутным конъюнктурным соображениям.

В своем стремлении обесценить Украину Коломойский уже сейчас целенаправленно делает все, чтобы Зеленский и возглавляемая им страна выглядели как можно более слабо в глазах западных кредиторов. Отсюда его демонстративное возвращение ко дню инаугурации и многочисленные сомнительные заявления. Сам Зеленский объективно подыгрывает олигарху уже тем, что не спешит опровергнуть ни высказываний самого миллиардера, ни тех многочисленных информационных свидетельств, которые воспринимаются как доказательства теснейшей связи Зеленского с олигархом, а также того, что Коломойский пытается влиять на деятельность украинского госаппарата.

Добавьте сюда тот факт, что среди высших назначенцев Зеленского – помимо Богдана – присутствуют в основном его коллеги по шоу-бизнесу, и будет понятно, почему все это не добавляет тому же Брюсселю, Берлину и Парижу уверенности в том, каким образом, в каком формате, на каких условиях и с какими перспективами вести диалог с Киевом. На практике отсутствие такой уверенности означает одно: по меньшей мере, паузу в диалоге с Украиной по вопросам, связанным с противостоянием российской агрессии. Звонок от МВФ уже прозвучал: по всей видимости, до формирования новых составов парламента, правительства и служб безопасности Киев может не ждать новых траншей.

Подоспевает и ПАСЕ, где сторонники потепления отношений с Россией с нетерпением ждали ухода Порошенко: его команда, по всей видимости, была единственным сдерживающим барьером на пути к возвращению Москвы в эту малозначительную международную структуру, финансово выгодную для заседающих там бюрократов.

Зеленский, конечно, может попытаться выиграть расположение Трампа, однако ценность такого выигрыша сомнительна при столь больших ожидаемых издержках для украинской государственности, особенно в случае, если действующий американский президент в итоге проиграет предстоящие выборы. За те полтора года, что гарантированно имеются в арсенале Трампа, едва ли Белый дом способен кардинально изменить отношение к Украине. Вне зависимости от личных отношений между Зеленским и Трампом России не стоит ждать от Вашингтона снятия санкций и прекращения давления по всем фронтам.

Во-первых, это невыгодно американскому истеблишменту, а во-вторых – самому Трампу, которому Путин просто не в состоянии предложить ничего в обмен на снятия многочленных ограничительных мер. Вряд ли Трамп, который сейчас занимается устранением китайского конкурента США, решит возвращать на мировую арену Россию – еще одного конкурента, уже устраненного в результате масштабной многолетней кампании.

Да, Трамп еще может как-то немного увеличить – или, наоборот, уменьшить – военную и финансовую помощь в адрес Киева, однако принципиально расклад не изменится, потому что статус России как стратегического противника США закреплен в официальном американском документе – Стратегии национальной обороны от 2017 года. Вся американская машина госбезопасности нацелена на ликвидацию РФ в качестве сколько-нибудь значимого актора международной политики – и, надо признать, делается это не без успеха.

Таким образом, если Зеленский намерен сохранить прежний внешнеполитический курс и одновременно выполнить обещание перед избирателями, то ему придется противостоять сразу трем мощным игрокам – Путина, Трампа и Коломойского, каждый из которых попытается воспользоваться политической неопытностью нового президента. Пока не видно признаков того, что Зеленский хотя бы задумывается о решении соответствующих задач.

Дональд Трамп

Напротив, оказавшиеся на высших государственных должностях звезды "95 Квартала" вместе с адвокатом Коломойского – это первый шаг в бездну, которая означает потерю интереса к Украине со стороны международных игроков, постепенное снижение санкционного давления на Москву, ослабление военной поддержки, сокращение или даже полное прекращение финансовой помощи и кредитных линий.

Зеленскому необходимо срочно осознать то, о чем ему со всех медиаплощадок вещают лидеры украинского общественного мнения: чем быстрее он разорвет связи околоолигархическими структурами, тем быстрее Украина сможет продолжать получать поддержку Запада в борьбе против экзистенциального врага Украины – путинской администрации. Реальные союзники Зеленского в борьбе за европейскую Украину и достойное место в истории – это исключительно западный истеблишмент вне страны и сторонники Революции достоинства внутри нее.

Один из архитекторов Евромайдана – ныне командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош – уже пригрозил Зеленскому "потерей жизни" за предательство национальных интересов. Я бы на месте Зеленского прислушался, учитывая, что именно "Правый сектор" во главе с Ярошем сыграл одну из ключевых ролей в силовом противостоянии на Майдане Незалежности. Сейчас Ярош – опытный боевой командир, который вместе с другими закаленными в донбасской войне бойцами готов защищать идеалы Евромайдана с оружием в руках. С оружием, которого более чем достаточно у украинских активистов.

Именно от их терпения зависит, как долго Зеленский сможет экспериментировать с новой конфигурацией власти, в которой он пытается балансировать между разными группами, зачастую конфликтными – своими сторонниками и противниками, олигархами, Европой и американской администрацией.

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