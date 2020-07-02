Глава Госкомтелерадио времен Януковича получил должность в Офисе Зеленского

Дарья Дурова Политика 20:19, 2.07.2020 Обновлено: 20:28, 2.07.2020

Службу по вопросам информационной политики Офиса президента Украины возглавил Александр Курдинович.

В 2011-2014 годах он руководил Госкомитетом телевидения и радиовещания. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос издания "Бабель".

Курдиновича на пост главы Госкомтелерадио назначил тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года руководитель ведомства подал в отставку по собственному желанию.

Журналисты направили запрос в ОП о Курдиновиче, спросив, должен ли он утверждать макеты в рамках пиара программы "Большое строительство".

В комментарии "Бабелю" Курдинович сообщил, что ничего утверждать не должен. Он не ответил, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку.

В ответе Офиса президента указывается, что Курдинович занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики. Чем конкретно занимается эта служба, не уточняется.

Запрос журналистов.
Источник: Бабель
Ответ ОП.
Источник: Бабель

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.

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