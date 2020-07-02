Глава Госкомтелерадио времен Януковича получил должность в Офисе Зеленского
Службу по вопросам информационной политики Офиса президента Украины возглавил Александр Курдинович.
В 2011-2014 годах он руководил Госкомитетом телевидения и радиовещания. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос издания "Бабель".
Курдиновича на пост главы Госкомтелерадио назначил тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года руководитель ведомства подал в отставку по собственному желанию.
Журналисты направили запрос в ОП о Курдиновиче, спросив, должен ли он утверждать макеты в рамках пиара программы "Большое строительство".
В комментарии "Бабелю" Курдинович сообщил, что ничего утверждать не должен. Он не ответил, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку.
В ответе Офиса президента указывается, что Курдинович занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики. Чем конкретно занимается эта служба, не уточняется.
Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.