Надо "слугам народа" гнаться за рейтингами (с эти у них всё в порядке), а лучше искать союзников и с ними в новой Раде формировать коалицию парламентских фракций

И хотя злые языки говорят, что в партии "Слуга народа" пока только один член партии и это её руководитель Дмитрий Разумков, тем не менее, ребята всё чаще стали заявлять, что настроены на единоличное управление в Верховной Раде через однопартийную коалицию.

Конституционный суд Украины

К этому их ненавязчиво подталкивают и оппоненты, например, вчера лидер "Оппоплатформы – За жизнь" Виктор Медведчук подчеркнул, что в их партийном списке на досрочные выборы идут только члены партии, ну а если, команда В.Зеленского всю ответственность за выход из кризиса возьмет на себя, то флаг им в руки.

Но сознают ли эти креативные "слуги народа", что совсем скоро они будут представлять партию не только в Раде, а и начнут формировать новый состав Кабмина?! Да, через несколько месяцев "Слуга народа" из новичка, превратится в правящую партию, с которой и спрос будет иной. Причем, и это мое твердое мнение, как ранее, так и сейчас перезагрузку Верховной Рады делают наши олигархи, а они очень хорошо знают, когда и как можно съесть Президента. Сумели ведь съесть таких политических тяжеловесов, как В.Ющенко, В.Янукович и П.Порошенко.

Как по мне, то не надо "слугам народа" гнаться за рейтингами (с эти у них всё в порядке), а лучше искать союзников и с ними в новой Раде формировать коалицию парламентских фракций. И не откладывая на потом, уже сейчас приступить к написанию проекта нового Коалиционного соглашения. Как показало вчерашнее заседание Конституционного суда, это очень важный документ для умных и опытных политиков.

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