Военную помощь Украине пересмотрят.

В продолжении того, что я говорил и писал, а мне говорили без паники. Хочу уверить вас - я не паникую. Я просто знаю как будут развиваться события и говорю вам это за пару недель, как оно и случается. Точно по моим сценариям.

Трамп объявил о задержке военной помощи Украине, той, что должна помочь ей в борьбе с Россией. При этом Пентагон, 3 часа назад, заявил, что помощь Украине надо продолжать. Т.е. тот же конфликт интересов, где умные люди в администрации и министерствах понимают нужность конфронтации с Россией и администрация Белого дома вместе с Трампом и его не ясными целями по отношению к России. Сдаётся мне, что Болтон, советник по национальной безопасности, скоро будет уволен из администрации.

Скажу одно - пока Трамп у власти, Путин в безопасности. И это надо понять на ближайшие 2 года.

Военную помощь Украине пересмотрят

Президент Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности проанализировать программу военной помощи Украине, известную как "Инициативу по оказанию помощи Украине в области безопасности".

Об этом сообщил изданию Politico представитель администрации.

По свидетельству издания, президент хочет удостовериться, что деньги используются в лучших интересах США.

Законодатели выделили 250 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности в 2019 финансовом году. В эту сумму входят деньги на вооружение, подготовку, оборудование и разведывательное обеспечение. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение.

Представитель администрации, пожелавший остаться неназванным, заявил, что президент хочет, чтобы интересы США были в приоритете, когда речь заходит о помощи другим странам, и добивается гарантий, что другие страны также "выплачивают справедливую долю".

В число официальных лиц, которые будут анализировать помощь Украине, входит министр обороны Марк Эспер и советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Politico.

Однако средства для Украины не могут быть потрачены, пока анализ не будет завершен, и в то же время они должны быть израсходованы не позднее 30 сентября – даты окончания финансового года.

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