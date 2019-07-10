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Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс" Все статьи автора

Зеленский должен возглавить парад

8.7т

Идёт спор в Facebook по поводу отмены военного парада на День Независимости. Надо он, не надо. Прав Зеленский, не прав.

Новости
Чем так важен парад?

У меня нет сформировавшегося мнения по данному вопросу. Парады дело хорошее, но они всегда были на периферии моих интересов. И всё же. И всё же.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как мне кажется, провести военный парад и более того, возглавить его, больше всего надо одному человеку. Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Александр Деркач Александр Деркач
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Александра Деркача
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Вайтин Нола
Вайтин Нола
Чтобы рассмешить мир - отличная идея продолжения квартала 95 !
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А можна я очолю? Йому ж не треба, а я ідейний!!!
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Рановато возлавлять парад не сделав пока НИЧЕГО, кроме ручек кверху, поцелуев лысины лысого и прикленых улыбок
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