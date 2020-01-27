Главная Новости
27 января • обновлено в 12:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Александр Бригинец: задайте экс-нардепу острый вопрос

491
Читать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в понедельник, 27 января, станет народный депутат Украины VIII созыва от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Александр Бригинец: задайте экс-нардепу острый вопрос

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги