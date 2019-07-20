"Актер разговорного жанра!" Журналист разнес нелепые обещания Зеленского

Журналист Виталий Портников резко раскритиковал идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении летних Олимпийских игр.

"Страна, в которой нет денег на спорт, в которой олимпийские чемпионы выпрашивают себе квартиры у государства и записываются в избирательные списки, чтобы выжить. Президент этой страны хочет провести Олимпийские игры –мероприятие, от которого отказываются жители самых богатых городов мира. На референдумах, между прочим", – написал он в своем Telegram-канале.

При этом Портников привел пример с чемпионатом Европы по футболу, после которого в Украине случился кризис.

Владимир Зеленский "Апостроф"

"Единственное, что меня радует – так это то, что Янукович, который был таким же выдвиженцем люмпенизированной части электората, как и Зеленский, действительно был способен вместе со донецкой ОПГ осуществить свои безумные намерения. А Зеленский – актер разговорного жанра. Никакой Олимпиады не будет, как не будет никакого восстановления территориальной целостности, снижения тарифов и прочего", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Николай Томенко заявил, что проведение летних Олимпийских игр в Украине в условиях войны и экономического упадка является плохой идеей.

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