Аксенов, Поклонская и Константинов: как сложилась жизнь главных крымских предателей

26 февраля 2014 года в Крыму начались события, которые привели к оккупации украинского полуострова. Участие в аннексии принимали крымские политики, которые действовали по указке Кремля.
Так, одной из таких марионеток был "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишет "Украинская правда". Он был одним из лидеров российского вторжения в Крыму, а затем и возглавил оккупационную власть. С 2014 года и по нынешнее время Аксенов остается "главой" Крыма. До 2019 года также совмещал должность главы оккупационного правительства.
В 2014 году он также возглавил список кандидатов в "парламент Крыма" от "Единой России". Оккупанта наградили несколькими российскими орденами и медалями.
Сергей Аксенов
После аннексии Крыма доходы его семьи выросли в несколько раз. Жена, например, на третьем году оккупации заработала в 11 раз больше, чем в 2014-м. 22-летняя дочь занимается бизнесом. А на тещу записана квартира на 234 м² в элитном районе Москвы.
Путин и Аксенов
Украинские правоохранители подозревают Аксенова в сепаратизме, захвате власти, создании преступной организации. Он объявлен в розыск.
"Глава правительства" Крыма Владимир Константинов и после российского вторжения сохранил свой пост. С момента аннексии он одним из первых вступил в ряды путинской "Единой России" и стал вторым номером, после Аксенова.
Владимир Константинов
Также после оккупации, бизнес, который связывают с Константиновым пошел вверх. Перерегистрирована по российским законам "Консоль-Строй ЛТД" с 2015 года получила госзаказов на более 2 миллиардов рублей.
При этом с этой же "Консолью", которая была зарегистрирована по украинскому закону, сейчас судятся клиенты, которые так и не увидели оплаченных квартир. Только государству она должна больше 10 млн гривен.
Константинов и Аксенов в Кремле
Константинов находится в розыске за госизмену, сепаратизм, захват власти и создании преступной организации.
Нынешний депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская еще в феврале 2014 года приехала в Крым, где начала сотрудничество с сепаратистами. 11 марта ее назначили "прокурором Крыма".
Отметим, что именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, Россия признала его "экстремистским".
Поклонская в Крыму
Также она работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко. Депутатом Госдумы РФ Поклонская стала в 2016 году.
Добавим, что в Москве она вышла замуж и вскоре развелась с бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.
Наталья Поклонская
Поклонская в Госдуме РФ
Как сообщал OBOZREVATEL, МИД РФ выступил с лживым заявлением о том, что Гаагский арбитраж якобы поддержал их сторону и признал суверенитет оккупантов над Крымом.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.