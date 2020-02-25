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25 февраля • обновлено в 13:19
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Аксенов, Поклонская и Константинов: как сложилась жизнь главных крымских предателей

4.1т
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26 февраля 2014 года в Крыму начались события, которые привели к оккупации украинского полуострова. Участие в аннексии принимали крымские политики, которые действовали по указке Кремля.

Так, одной из таких марионеток был "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишет "Украинская правда". Он был одним из лидеров российского вторжения в Крыму, а затем и возглавил оккупационную власть. С 2014 года и по нынешнее время Аксенов остается "главой" Крыма. До 2019 года также совмещал должность главы оккупационного правительства.

В 2014 году он также возглавил список кандидатов в "парламент Крыма" от "Единой России". Оккупанта наградили несколькими российскими орденами и медалями.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

После аннексии Крыма доходы его семьи выросли в несколько раз. Жена, например, на третьем году оккупации заработала в 11 раз больше, чем в 2014-м. 22-летняя дочь занимается бизнесом. А на тещу записана квартира на 234 м² в элитном районе Москвы.

Путин и Аксенов

Путин и Аксенов

Украинские правоохранители подозревают Аксенова в сепаратизме, захвате власти, создании преступной организации. Он объявлен в розыск.

"Глава правительства" Крыма Владимир Константинов и после российского вторжения сохранил свой пост. С момента аннексии он одним из первых вступил в ряды путинской "Единой России" и стал вторым номером, после Аксенова.

Владимир Константинов

Владимир Константинов

Также после оккупации, бизнес, который связывают с Константиновым пошел вверх. Перерегистрирована по российским законам "Консоль-Строй ЛТД" с 2015 года получила госзаказов на более 2 миллиардов рублей.

При этом с этой же "Консолью", которая была зарегистрирована по украинскому закону, сейчас судятся клиенты, которые так и не увидели оплаченных квартир. Только государству она должна больше 10 млн гривен.

Константинов и Аксенов в Кремле

Константинов и Аксенов в Кремле

Константинов находится в розыске за госизмену, сепаратизм, захват власти и создании преступной организации.

Нынешний депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская еще в феврале 2014 года приехала в Крым, где начала сотрудничество с сепаратистами. 11 марта ее назначили "прокурором Крыма".

Отметим, что именно по ходатайству Поклонской был запрещен Меджлис крымскотатарского народа, Россия признала его "экстремистским".

Поклонская в Крыму

Поклонская в Крыму

Также она работала над обвинениями по делу режиссера Олега Сенцова и участника Евромайдана Александра Костенко. Депутатом Госдумы РФ Поклонская стала в 2016 году.

Добавим, что в Москве она вышла замуж и вскоре развелась с бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Поклонская в Госдуме РФ

Поклонская в Госдуме РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД РФ выступил с лживым заявлением о том, что Гаагский арбитраж якобы поддержал их сторону и признал суверенитет оккупантов над Крымом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Наталья Поклонская Сергей Аксенов
Тег
Крым
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
И смысл этой статьи? А смысл прост: "Бросайте дуркаину - станете богаче"))))
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
И? У них в отличие от вас все хорошо
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Громозека Иван
Громозека Иван
А когда арестуют агента Кремля Турчинова, который по заданию Москвы сначала захватил власть в Украине, а потом сдал Путину Крым?!!
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