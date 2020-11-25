Айна Тымчук: что известно о новой главе Харьковской ОГА и ее имуществе

Харьковскую областную государственную администрацию возглавит чиновница с более чем 20-летним стажем госслужбы Айна Тымчук.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября. Она заменила на посту главы ОГА Алексея Кучера, о ее будущем назначении говорили уже несколько месяцев, сообщает depo.Харьков.

Айна Тымчук родилась 21 ноября 1973 года в Днепре.

В 1995 году окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "управление трудовыми ресурсами".

В 2004 году получила диплом Днепропетровского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

В 2008 году чиновнице присвоено почетное звание "Заслуженный экономист Украины".

Имеет государственные награды, в частности, орден княгини Ольги III степени. Его вручил Тымчук в мае 2019-го президент Петр Порошенко.

В 1990-х годах чиновница работала в Днепропетровском городском совете бухгалтером и инженером-специалистом.

Во времена Леонида Кучмы начала работать в Днепропетровской ОГА – сначала в должности заместителя руководителя аппарата, позже – руководителя аппарата и заместителя председателя ОГА.

В 2004 году после избрания президентом Виктора Ющенко занимала должность заместителя председателя Днепропетровского облсовета.

В 2006 году вернулась в Днепропетровскую ОГА на должность руководителя аппарата, в 2007-м стала заместителем председателя ОГА.

Во времена Виктора Януковича переехала на работу в Харьков, работала советником по организационным вопросам Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

С ноября 2010 года до марта 2014 Тымчук занимала должность заместителя Харьковского городского головы – управляющего делами исполнительного комитета горсовета.

Когда президентом избрали Порошенко, вернулась в Днепропетровскую ОГА на должность заместителя руководителя аппарата.

С января 2018 года была управляющей аппаратом Днепропетровской облгосадминистрации.

Айна Тымчук adm.dp.gov.ua

Что известно о состоянии Айны Тымчук

Согласно электронной декларации чиновницы, которую та подавала в мае 2020 года, она не имеет общего хозяйства ни с кем, то есть проживает одна.

Однако, как выяснили журналисты, женщина имеет двух дочерей, которые действительно проживают отдельно, также у нее есть гражданский муж Андрей Тымчук.

Собственного жилья и транспорта у чиновницы официально нет.

В то же время Тымчук задекларировала две пары элитных швейцарских часов – Ulysse Nardin и Chopard.

Сведения из декларации Айны Тымчук youcontrol.com.ua

За 2019 год, согласно декларации, она заработала 430,5 тыс. грн в Днепропетровской ОГА.

Сведения из декларации Айны Тымчук youcontrol.com.ua

Также задекларировала наличными $70 тыс. и 730 тыс. грн.

Сведения из декларации Айны Тымчук youcontrol.com.ua

В октябре 2017 журналисты Bihus.info написали, что Тымчук скрывала имущество у матери, но после ее смерти была вынуждена вступить в права собственности на унаследованное. Речь о квартире площадью 31 кв. м в Киеве и 70 кв. м в Днепре, двух земельных участках и доме площадью 173 кв.м в с. Александровка Днепропетровской области.

В этот же период в декларации чиновницы появился автомобиль Mercedes-Benz GL 550 2007 года выпуска с отметкой о наследстве.

Позже Тымчук подарила днепровскую недвижимость старшей дочери Любови Гордиенко, киевскую – младшей Надежде Рыженко.

Сведения из декларации Айны Тымчук youcontrol.com.ua

Также, согласно информации, в марте 2017 года она продала Mercedes-Benz якобы за 300 тыс. грн.

Сведения из декларации Айны Тымчук youcontrol.com.ua

Что известно о муже Айны Тымчук

Муж вновь назначенного председателя Харьковской ОГА Андрей Тымчук – известный харьковский чиновник.

Во времена Порошенко возглавлял Департамент экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА.

По сведениям журналистов, Айна Тымчук в феврале 2017 подарила ему дом площадью 173 кв. м в Харькове.

В октябре 2020 во время местных выборов Тымчук был избран депутатом Харьковского горсовета от партии "Слуга народа".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кабинет Министров Украины 25 ноября согласовал увольнение глав Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова и Харьковской ОГА – Алексея Кучера.

На должность главы Закарпатской ОГА согласовали назначение предпринимателя, директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова. Председателем Харьковской ОГА стала руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации, бывший заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Айна Тымчук.