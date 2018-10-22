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Ядерное оружие в Крыму: Муждабаев сказал, что остановит Россию

4.9тЧитать материал на украинском

Только самые жесткие санкции Запада, направленные на развал России, смогут помешать планам Кремля по размещению ядерного оружия в аннексированном Крыму.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист Айдер Муждабаев. По его словам, в информации СМИ о размещении на полуострове ядерных боеголовок "совершенно ничего удивительного нет".

"Крым России абсолютно не нужен, ни люди, которые там живут, ни, в первую очередь, крымские татары, да и все остальные. Даже поклонники "русского мира" им там не нужны. Крым им нужен как плацдарм, который оправдывает придуманную легенду про "русский Крым", про святость и все вот это", - заявил Муждабаев.

На вопрос, можно ли помешать планам РФ на полуострове, журналист ответил: "В данный момент – нет".

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"Противостоять России можно только одним способом – жесточайшими экономическими санкциями. И государство Российская Федерация в том виде, в котором оно сейчас существует, перестанет существовать за год, поскольку 80% бюджета России составляют поступления за проданные ей энергоносители. Пока этого не произошло, Путин будет творить что угодно, где угодно и как угодно", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия реставрировала и модернизировала ядерную базу под Феодосией в аннексированном Крыму, разместив там как минимум, шесть ядерных боеголовок.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия КрымаРоссийская военная угроза
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина
Объекты
Новости Крымаядерное оружие
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А еще жителям Крыма не нужна Украина. Цэ остаточнэ прощевай
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Ivan Rus
Ivan Rus
Слоны играли в футбол с муравьями.... Ахахаха
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Широков Денис
Широков Денис
Мммм,идиоты,не напомните,какую страну сломали санкции?Не говоря уже о том,что санкции может ввести только Совбез ООН.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Широков Денис, если честно, Америке наплевать на Совбезы, она вводит свои санкции даже против Международных судов ООН, на которые так надеется Украина.
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