Ядерное оружие в Крыму: Муждабаев сказал, что остановит Россию

Только самые жесткие санкции Запада, направленные на развал России, смогут помешать планам Кремля по размещению ядерного оружия в аннексированном Крыму.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист Айдер Муждабаев. По его словам, в информации СМИ о размещении на полуострове ядерных боеголовок "совершенно ничего удивительного нет".

"Крым России абсолютно не нужен, ни люди, которые там живут, ни, в первую очередь, крымские татары, да и все остальные. Даже поклонники "русского мира" им там не нужны. Крым им нужен как плацдарм, который оправдывает придуманную легенду про "русский Крым", про святость и все вот это", - заявил Муждабаев.

На вопрос, можно ли помешать планам РФ на полуострове, журналист ответил: "В данный момент – нет".

"Противостоять России можно только одним способом – жесточайшими экономическими санкциями. И государство Российская Федерация в том виде, в котором оно сейчас существует, перестанет существовать за год, поскольку 80% бюджета России составляют поступления за проданные ей энергоносители. Пока этого не произошло, Путин будет творить что угодно, где угодно и как угодно", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Россия реставрировала и модернизировала ядерную базу под Феодосией в аннексированном Крыму, разместив там как минимум, шесть ядерных боеголовок.