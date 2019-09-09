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9 сентября • обновлено в 11:24
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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
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Крым – оккупирован, российские выборы – сплошной фейк

1.3т

8 сентября в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. МИД Украины выразило протест в связи с голосованием в аннексированном Крыму

Сложно говорить о каких-то выборах в Крыму, о их признании или непризнании. Даже на этот фейковый референдум, который оккупанты проводили в 14-м году, пришло не больше 34% населения. Это все подтверждается кадрами канала ATR, который он снимал еще в марте 14-го года. И то, что оккупанты кому-то рассказывают о каких-то выборах, это все изначальный фейк. Никогда в Крыму не было нормальных выборов. Никаких. И в этот раз голосовать крымчане тоже не ходили. Ну, и правильно, что не пошли. А что решает их голос?

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В России никакие выборы ничего не решают. А в местные органы власти – так вообще ничего. Крымчанам уже давно дали понять, что их мнение вообще никто учитывать не будет. Это самое большое удивление, которое испытывают сторонники "русского мира" от того момента, как они вдруг выяснили, что они на хр*н этому русскому миру не нужны.

Никакие выборы в Крыму никакие страны априори не признают потому, что весь цивилизованный мир считает Крым оккупированной территорией. О каких выборах может идти речь? Какой смысл кому-то говорить, что мы не признаем выборы в Крыму, если эти страны не признают саму власть России в Крыму. Крым – оккупирован.

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Айдер Муждабаев Айдер Муждабаев
Темы
Выборы в России Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Новости России Крым Новости Крыма
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Кто то прислушается к протесту так называемого "МИД Украины??
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Русинов Алексей, кому-то интересны высеры пришельцев из орды на киевском сайте?
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Крым-это Россия. Точка!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Батурин Юрий, хоть какая-то точка объединяет педерацию чуваша, бурята, чухонца и мордвина...
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Mr TroLoLo
Mr TroLoLo
Батурин Юрий, а кто это здесь шептуны пускает?
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