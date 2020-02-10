Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ахтем Чийгоз: задайте нардепу острый вопрос

1.2т
Читать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в понедельник, 10 февраля, станет народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Ахтем Чийгоз: задайте нардепу острый вопрос

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Ахтемом Чийгозом сегодня в 17:30.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кто такой, по-вашему, народ Украины, с чего он начался и что объединяет его поколения? Как назвать ситуацию в Украине, когда заявленная Конституцией демократия и власть народа фактически игнорируется методом официальной неопределенности этого народа? Кто должен отвечать за то, что народ Украине в собственной стране бомж?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги