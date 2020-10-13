АГУ обратилась к власти из-за давления на мэра Кривого Рога Вилкула

В Ассоциации городов Украины обратились к власти и заявили о недопустимости давления на органы местного самоуправления. В частности, речь идет о давлении на мэра Кривого Рога Юрия Вилкула.

Соответствующее заявление появилось на сайте учреждения. Там отметили, что местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность общин, а давление правоохранительных органов несет прямую угрозу безопасности и жизни украинцев, поскольку практически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг.

"Ярким примером давления на местное самоуправление являются действия, совершаемые в отношении городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула. Фактически, за две недели до дня проведения местных выборов против него возобновлено уголовное дело пятилетней давности с целью вручить подозрение и избрать меру пресечения. В таких шагах очень прозрачно видно намерение заставить действующего мэра отказаться от участия в выборах", – сказано в сообщении.

В АГУ убеждены, что такими действиями ставится под угрозу предоставление гражданам качественных социальных и административных услуг, а также создается опасность для проведения открытых прозрачных местных выборов и реализации права граждан избирать и быть избранными.

"Ассоциация городов Украины настойчиво призывает власти прекратить давление на местное самоуправление, чтобы не допустить осквернения имиджа Украины как демократического свободного европейского государства", – подытожили в учреждении.