АГУ обратилась к президенту с просьбой о прекращении давления на местное самоуправление

8 мая Правление Ассоциации городов Украины обратилось к Президенту Украины В.Зеленскому с просьбой о прекращении безосновательного давления на местное самоуправление и обеспечения совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.

Об этом сообщается на сайте АГУ.

В обращении говорится, что Правление АГУ считает недопустимым противостояние центральной власти и местного самоуправления.

АГУ предлагает предоставить органам местного самоуправления право, в определенных законом и Правительством пределах, смягчать условия карантина для граждан и субъектов хозяйствования. Ведь именно органы местного самоуправления ответственны перед общинами за ситуацию в муниципалитетах и должны иметь возможность на местах принимать решения в зависимости от конкретной ситуации в обществе.

Также в обращении отмечается, что основной задачей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления является совместная работа по созданию условий для процветания общин и, как следствие, государства. Но в 2020 году существенно возросло количество возбужденных уголовных дел против представителей местного самоуправления, обоснованность которых вызывает большие вопросы.

В условиях экономического кризиса и пандемии коронавирусной болезни COVID-19, когда местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность городов, поселков и сел, давление правоохранительных органов и прокуратуры несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку фактически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг.

АГУ выражает убеждение, что в нынешних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать совместно и согласованно с целью обеспечения безопасности граждан Украины от распространения коронавирусной болезни и снизить влияние последствий экономического кризиса на благосостояние каждого украинском.

Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту как к гаранту Конституции Украины о прекращении безосновательного давления на местное самоуправление и обеспечения совместной работы центральных органов власти и органов местного самоуправления в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом.