Агрессия РФ против Украины: Рада приняла важное постановление

Верховная Рада приняла постановление № 5463 "О комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины".

Соответствующее постановление поддержали 229 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщается на странице Рады в Twitter.

Постановлением рекомендуется президенту "создать межведомственный орган, который будет ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к Российской Федерации как государства-агрессора".

Также президента призвали обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

В свою очередь Кабмину рекомендовано разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией России. Более того, предлагается внести в Раду законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

ГПУ, СБУ и Минобороны поручили создать единую базу данных доказательств агрессии РФ против Украины, совершения военных и преступлений против человечности, которые привели к особо тяжким последствиям.

Генпрокуратуре также поручили предоставлять Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования преступлений, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Украины предложил выйти из СНГ и разорвать дружбу с Россией.