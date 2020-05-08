Агрессия РФ против Украины длится дольше Второй мировой: МИД озвучил данные по погибшим

Вооруженная агрессия России против Украины затянулась на более длительное время, чем Вторая мировая война.

В результате этого на Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 27 тысяч получили ранения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в онлайн-обращении к Совету безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе на специальном заседании по формуле Арриа, передает "Интерфакс-Украина".

"На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир. С применением силы против территориальной целостности политическая независимость любого государства была бы невообразимой. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета безопасности ООН, это обязательство не значит слишком много. Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война", – отметил министр.

Кулеба добавил, что возвышение роли Иосифа Сталина в РФ служит оправданию агрессии Москвы против Украины и Грузии.

"Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага и оправданию агрессии Москвы против соседей, таких как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия скрыла документы о Второй мировой. По словам историка Игорь Чубайса, это свидетельствует о том, что у советской власти было что скрывать.

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