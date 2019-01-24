Агрессия на Азове: в ПАСЕ назвали способ, как приструнить Россию

Россия, лишенная права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы, давит на Украину через своих сторонников.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев. Политик отметил, что они постоянно сталкиваются с противодействием РФ.

"Здесь есть достаточно много тех, кто говорит языком Москвы. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Это как бы рабочие моменты. Но цена документов, которые нам удается отстоять и которые имеют достойное содержание, высокая", – сообщил он.

Арьев подчеркнул важность резолюции и дебатов, которые должны пройти в ПАСЕ по вопросу агрессии Кремля в Азовском море и Керченском проливе.

ПАСЕ

"Мир должен говорить одним языком относительно России. Есть резолюция ООН по ситуации в Азове. Была реакция ОБСЕ. И в данном случае такая структура, как ПАСЕ, тоже должна дать свою оценку действиям России. Чем больше будет единодушия в вопросе агрессии России против Украины, тем больше Россия будет оставаться в меньшинстве, в международной изоляции. Кроме того, конечно, все эти документы в случае подачи в международные судебные инстанции имеют очень важное и больше значение. А я уверен, что украинская юстиция будет подавать соответствующие заявки", – добавил нардеп.

Напомним, что рассмотрение резолюции относительно агрессии РФ пройдет на сессии ПАСЕ, 24 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПАСЕ назначила докладчиком по резолюции депутата немецкого Бундестага Андреаса Ника.

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