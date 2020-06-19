Аграрная партия может получить большой процент на местных выборах, – эксперт

Глеб Иванов Политика 13:29, 19.06.2020 Обновлено: 13:51, 19.06.2020

На местных выборах осенью 2020 года Аграрная партия Украины может получить места в советах сельских и небольших городских объединенных территориальных общин, а также районных советах по всей Украине.

Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко, передает "УНИАН". По его убеждению, представляя интересы мелких и средних фермеров, а также владельцев небольших агропредприятий и перерабатывающих предприятий, партия теоретически имеет шансы набрать голоса.

По словам Черненко, пока почти половину экспорта и значительную валютную выручку стране дает именно аграрный сектор.

"Очевидно, что значительная прослойка фермеров и владельцев небольших агропредприятий, которые обеспечивают ВВП и благосостояние страны, формируют львиную долю доходов местных бюджетов, а сегодня еще и обеспечивают за свой счет и силами много социальных функций в селах и небольших городках – должны иметь свое представительство во власти", – подчеркнул эксперт.

Черненко также выразил мнение, что только Аграрная партия Украины может представлять интересы фермеров и владельцев небольших агропредприятий и перерабатывающих предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аграрная партия приняла решение идти на местные выборы 2020 года при руководстве Михаила Поплавского.

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