У нынешней украинской власти, страдающей хронической интеллектуальной недостаточностью и острым дефицитом воли к освобождению оккупированных территорий, началась агония.

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко 3 июля на координационном совещании по обсуждению реформы децентрализации лично объявил, что временно оккупированные территории Донбасса и Крым будут в Украине. Поэтому уже сейчас нужно планировать, как реформа децентрализации изменит жизнь украинцев на этих территориях.

По его словам, это стало просто необходимо и крайне актуально после принятия закона "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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На самом деле причина неожданной активности в другом - после того, как Юлия Тимошенко объявила о подготовке на осень Форума по вопросу восстановления мира, деоккупации и реинтеграции всех захваченных агрессором территорий, на Банковой началась истерика.

Уже на этом этапе программа Тимошенко по деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса подкреплена реальными планами и готовыми проектами законов, разработанными командой "Силы права" и проходящими этап юридической экспертизы и общественного обсуждения.

Час политической расплаты для власти неотвратимо приближается, а предьявить народу, не то что в качестве результатов, а хотя бы в качестве планов деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса нечего. В связи с этим Банковая активизировала главный инструмент "государственного строительства" последних четырех лет - политическое словоблудие.

Всем министерствам дана команда срочно выдавать на гора отраслевые "планы реинтеграции" временно оккупированных территорий, которыми четыре года никто не занимался.

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Вот Зубко и отличился. Если этими бреднями о децентрализации подкрепить "безальтернативный" минский сценарий, продиктованный Путиным, то произойдет не федерализация Украины, так вожделенная Кремлем, а распыление нашей страны по молекулам. Осталось только направить идеи Зубко в Москву и Путин срочно даст команду включить их обязательным элементом в минскую формулу разрушения нашей страны.

Сейчас уж лучше, чтобы доживающая власть не делала ничего, потому что их бездумные затеи способны лишь усугубить ситуацию и осложнить возвращение территорий и восстановление мира.