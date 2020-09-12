Вночі не міг заснути, чекав новини з Берліну. Відчував, що знов спробують надурити. Таки да. Тільки цього разу якось ну дуже тупо це зробили.

Тепер подивіться на ці два повідомлення.

Перше на сайті Офісу Президента. Спойлер — повна єресь.

Який заклик? Як це було — ви зайшли до кімнати та почали кликати перемир’я? Як вони вас підтримали? Оплесками?

Може ви домовленості досягнули або документ підписали? Хоча б спільне комюніке може є? Нічого нема.

Я скажу, що було. Ваш "заклик" підтримали "бурными, продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию". Відосік хоч запіліть вже.

Хлопці, а вас нікого не турбує, що в делегації на вищому рівні не було ЖОДНОГО кадрового дипломата? Як в інтерв’ю казав, пам’ятаєте "Бери, кого хочешь, главное чтобы идиотом был".

Більше того, порядні дипломати бояться з вами навіть спільне фото зробити. Просто, щоб знали. Бо люди бояться, щоб їх у співучасники не записали — вже всім зрозуміло, що з вами буде.

Тепер подивіться на друге повідомлення.

Всім все ок? Тоді дуже вибачаюсь — а голова української делегації Хто у нас? Козак? Він вже в ОП відповідає за взаємодію з Радою? Чи він вас одразу публічно "фіксує", щоб ви не відбрехались черговий раз?

Наступне запитання. Як ви тепер, після такої вказівки Козака, у парламенті бачите голосування?

Хто взагалі цей проект постанови внесе? Може, народний депутат зі складу делегації? Випішіть йому одразу охорону, ну і квартирку в Ростові, щоб двічі не вставати.

А може одразу Президент? Підставляти, так по-крупному. А в день голосування Президент буде в Раді? А голоси на це є? А збирати хто буде?

Я вже не кажу про те, що нема спільної заяви за результатами переговорів. Немає позиції партнерів. Ні-чо-го. Тільки ваш заклик і аплодисменти.

Маячня!

А ніхто не звернув увагу на політ державним літаком? Як президент чи прем’єр-міністр.

Можна було і рейсовим літаком відправити, економ-класом. Бо державний Аеробус — то забагато мільйонів з кишень українців, яких Ви так любите на словах, та грабуєте на ділі для такої беззмістовної поїздки кучки акторів низького ґатунку.

Якби там не було, у нас поки Парламентсько-Президентська республіка і Рада буде виносити свій вирок цим обіцянкам. Закликаю народних депутатів послати цих аферистів дипломатичного жанру подалі за Ростов.

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