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19 ноября • обновлено в 23:35
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"Афера" с квартирой Стефанчука: в скандале подмечен важный нюанс

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Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук получил меньшую компенсацию за аренду жилья, чем бывший глава парламента Андрей Парубий.

На это обратил внимание Алексей Черный в Facebook, прокомментировав инцидент с арендой Стефанчуком квартиры у тещи площадью 101,8 кв. м.

Как выяснилось, в октябре Стефанчук получил 19 500 гривен, тогда как Парубию выделили на две тысячи больше.

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"А вот предыдущий спикер Парубий был скромным, экономил бюджетные деньги, и жил в гостинице Верховной Рады"... Оказывается, что за номер Парубия в отеле из бюджета выделяется 21 450 грн, а за квартиру Стефанчука 19 500 грн. Поэтому у меня, как у налогоплательщика, вопрос к Андрею Парубию, может вы узнаете у тещи Стефанчука, не сдает ли она еще одну квартиру?" – написал Черный.

Стефанчук и Парубий

Стефанчук и Парубий

Как сообщал OBOZREVATEL, депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. Больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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Персоны
Андрей Парубий Руслан Стефанчук
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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и то верно)
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